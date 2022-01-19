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В Студеном овраге нашли незаконные постройки

19 января 2022 09:26
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В Студеном овраге нашли незаконные постройки

Департамент градостроительства Самары отсудил деньги у индивидуального предпринимателя. Правда, не ту сумму, что просил. Да и кроется за этим процессом весьма серьезная проблема.

Спор возник вокруг земельного участка, расположенного на Первой линии Студеного оврага в Кировском районе Самары площадью 15 354,5 кв. м. Из материалов регионального арбитражного суда следует, что ИП арендовал его в мае 2007 года для возведения некапитальных строений. Срок действия соглашения продлевали несколько раз. А в 2013 году региональный Минстрой выдал предпринимателю разрешение на строительство зданий и учреждений домов отдыха.

Однако впоследствии Ленинский районный суд признал это разрешение незаконным, а региональный арбитраж и вовсе запретил ИП выполнять на участке строительные работы с применением строительной техники и автотранспортных средств.

— Такое решение приняли из-за возможного обрушения склона реки Волга. При этом согласно выписке из ЕГРН, на земельном участке уже расположены четыре объекта недвижимости. Самарский областной суд признал их самовольными постройками, и обязал предпринимателя снести их за свой счет. Но до настоящего момента работы не выполнили, — указано в материалах дела.

Департамент градостроительства же пытался отсудить у ИП долг за аренду участка — более 116 тысяч рублей. Однако с учетом неправильных расчетов чиновников и истечения срока давности суд удовлетворил иск только частично. ИП обязали выплатить департаменту только пени за ненадлежащее исполнение договора в сумме 5816 рублей 64 копейки.

Впрочем, у чиновников еще есть шанс обжаловать это решение. А вот что будет с самовольными постройками на участке, неизвестно. 63.RU направил официальные запросы городским и региональным властям с просьбой прокомментировать ситуацию, пишет 63.ру.

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