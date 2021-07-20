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В 2021 году изменения коснулись таких сел, как Русская Борковка, Тимофеевка, Подстепки и Ташелка. 
В Ставропольском районе завершены запланированные на этот год работы по благоустройству на общественных пространствах
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В Ставропольском районе завершены запланированные на этот год работы по благоустройству на общественных пространствах

20 июля 2021 16:58
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В 2021 году изменения коснулись таких сел, как Русская Борковка, Тимофеевка, Подстепки и Ташелка. 

В Ставропольском районе в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» завершены запланированные на этот год работы по благоустройству на общественных пространствах. В 2021 году изменения коснулись таких сел, как Русская Борковка, Тимофеевка, Подстепки и Ташелка. 

По словам главы района Владимира Медведева, начиная с 2018 года акцент при благоустройстве делается на обустройство детских площадок в селах района: «Считаю: если они востребованы, значит, у села есть будущее, есть перспективы на дальнейшее развитие».

Вот и в этом году в микрорайоне «Надежда» в селе Подстепки обустроен небольшой сквер, центром притяжения которого является многофункциональный детский игровой комплекс в виде корабля. «Мы не ожидали, что корабль будет таким огромным и красивым. Теперь каждый день внук тянет меня сюда играть. Детей у нас в селе много, детская площадка была очень нужна,» – говорит жительница села Светлана Анатольевна.

В Ташелке появился сквер для семейного отдыха. Для села такое общественное пространство с детской площадкой, асфальтовыми дорожками, лавочками, уличными тренажерами и освещение в новинку. Сквер сделан в районе многоквартирных домов, в которых проживает много детей. 

В селе Русская Борковка с нуля построена спортивная площадка с современными тренажерами. «Мы давно хотели такую площадку, – говорит представитель молодого поколения села Антон. – И место для нее хорошее нашли, рядом с универсальной спортплощадкой. Тротуар подвели, скамейки поставили. Можно заниматься и отдыхать в перерывах». 

У жителей Тимофеевки появилась совершенно новая локация для фотографий – это фонтан в парковой зоне, которую обустроили в этом году рядом с домом культуры. Кроме фонтана здесь установили детский игровой комплекс, спортивную площадку с тренажерами, качели-гнездо, карусели для малышей, скамейки, урны, сделали пешеходные дорожки. Новая парковая зона находится в самом центре села и стала местом притяжения жителей от мала до велика. 

В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» кроме общественных мест в Ставропольском районе будут благоустроены и дворовые территории: две в Верхних Белозерках, две – в Луначарском и одна в Хрящевке. Работы ведутся.

Благодаря реализации федеральной программы за последние три года в Ставропольском районе благоустроено 24 дворовых и 17 общественных пространств. Только в прошлом году новые объекты появились в восьми селах. 

Успешная реализация на территории региона федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» проходит под контролем Губернатора Дмитрия Азарова. За последние три года в Самарской области благоустроили 1024 двора и 477 общественных пространств.

 

Фото:   пресс-служба облправительства

 

Теги: благоустройство нацпроект Ставропольский район

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