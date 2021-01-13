В Ставропольском районе по нацпроекту обновили дороги, важные для жителей Тольятти

101

Основные трассы Ставропольского района - автодороги Тольятти - Ташелка и Тольятти - Узюково - Димитровград - обновили в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Автомобильная дорога Тольятти - Ташелка соединяет несколько населенных пунктов Ставропольского района между собой и является маршрутом маятниковой миграции населения к одному из центров Самарско-Тольяттинской агломерации – Тольятти. Кроме того, вдоль дороги расположено более 20 тысяч дачных участков жителей города и близлежащих поселений. В 2020 году на участках км 14+000 - км 23+000, и км 26+000 - км 27+000 выполнили работы по уширению проезжей части до предусмотренных ГОСТом нормативных отметок, заменили дорожную одежду, установили новые дорожные знаки и нанесли разметку с применением термопластичных материалов, обустроили новые автобусные павильоны. В 2021 году ремонт трассы продолжится: в нормативное состояние планируется привести еще 6,1 км дороги. Необходимо отметить, работы выполняются по контракту жизненного цикла, который предусматривает ремонт и последующее содержание дороги в течение трех лет.

Автомобильная дорога Тольятти – Узюково – Димитровград расположена в Ставропольском районе и является одним из выездов из Самарской области в Ульяновскую, поэтому пользуется большим спросом как у жителей района, так и у транзитного транспорта. Ремонт дороги ведется с 2018 года. В нормативное состояние уже приведено 25,4 км дороги.

В 2020 году завершены работы на участке км 26+000 - км 30+000. С начала выполнения работ по нацпроекту в 2018 году на всем протяжении трассы заменено дорожное полотно, укреплены обочины, обустроены посадочные автобусные площадки с павильонами, отремонтированы существующие и построены новые тротуары, установлено барьерное ограждение, дорожные знаки, нанесена дорожная разметка термопластичными материалами.

Одним из важнейших этапов капитального ремонта стало устройство освещения вдоль автодороги на участке протяженностью 7,9 км (от начала трассы до села Рассвет), который проходит через два села Ставропольского района с населением порядка 3,5 тысяч жителей – Васильевку и Рассвет.

Напомним, в 2020 году на территории Ставропольского района дорожные работы в рамках нацпроекта БКАД велись еще на региональной трассе Тольятти-Ягодное, окончание реконструкции которой запланировано в 2021 году.

Автомобильная дорога обеспечивает подъезд к Особой экономической зоне Тольятти, а также является маршрутом маятниковой миграции населения из близлежащих населенных пунктов в город. Из-за высокой интенсивности движения двухполосная дорога не справляется с автомобильным трафиком.

Проектом реконструкции дороги предусмотрено уширение трассы до 4-х полос движения на участке протяженностью 7,6 км, строительство двух транспортных развязок на примыканиях к Особой экономической зоне, устройство освещения. В перспективе трасса соединится со строящейся в настоящее время автомобильной дорогой «Обход города Тольятти с мостовым переходом через реку Волгу», которая станет частью международного транспортного маршрута «Европа-Западный Китай».

Вопрос о выделении софинансирования из федерального бюджета на проведение реконструкции этого крупного инфраструктурного объекта активно обсуждался Губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым на уровне Правительства РФ.

Также необходимо подчеркнуть, все дорожные работы на территории Ставропольского района Самарской области выполнялись при активном участии представителей общественности. Учитывались и предложения, и замечания. Глава Самарской области уделяет особое внимание мнению жителей Губернии, подчёркивает важность общественного контроля на всех этапах выполнения работ в рамках нацпроекта, передает пресс-служба облправительства.