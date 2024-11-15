В Ставропольском районе отремонтировали дорогу к поселку Луначарский

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В Старовпольском районе в 2024 году капитально отремонтирована региональная автомобильная дорога «Тольятти-Хрящевка» - Луначарский. Дорогу на всем протяжении привели в нормативное состояние в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дорога». Ее длина составляет 14,7 км.

Трасса «Тольятти – Хрящевка» - Луначарский является одним из ключевых маршрутов миграции жителей поселка Луначарский, а также жилого массива «Чистые пруды» и СНТ «Успех» в один из центров Самарско-Тольяттинской агломерации – город Тольятти. Жители Лунчарского, где проживает более 2300 человек, давно жаловались на плохое состояние дорожного покрытия, делающее движение не только некомфортным, но и опасным.

Капитальный ремонт дороги был рассчитан на два года со сроком завершения в 2025 году, но дорожники завершили работы на год раньше. В рамках капитального ремонта выполнены работы по ремонту 8-ми водопропускных труб, доведению ширины дороги до нормативных параметров, устройству двух слоев дорожной одежды, укреплению обочин, нанесению разметки термопластиком и замене дорожных знаков.

В целях обеспечения безопасности дорожного и пешеходного движения с обеих сторон автомобильной дороги в поселке Луначарский построены тротуары и установлены 39 опор освещения, которые уже подключены к электрическим сетям и освещают дорогу в темное время суток. Также обустроено 6 остановок общественного транспорта - установлены новые автопавильоны и построены карманы для заезда автобусов.

По требованиям современных нормативов проведено обустройство двух пешеходных переходов, расположенных в черте населенного пункта, один из которых ведет к общеобразовательной школе. Переходы оснастили искусственными дорожными неровностями, а также предупреждающими светофорами Т.7 с мигающим желтым сигналом.

«Жители поселка очень ждали этого ремонта. Примерно треть поселка ездит по этой дороге в Тольятти. Путь по ней не был безопасным, даже произошло несколько аварий со смертельным исходом. Поэтому жители очень рады, что дорогу отремонтировали. Сейчас вижу, что многие совершают прогулки по селу по новым тротуарам. Радует, что обеспечили безопасность прохода учеников до школы, а также быстро подключили освещение. Кроме того, капитально отремонтировали водопропускные трубы, а это значит, что даже после очень снежной зимы дорогу не затопит», - говорит глава поселка Луначарский Татьяна Шульга.

Напомним, что в 2021 году в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» проведен ремонт автомобильной дороги Тольятти-Хрящевка, которая входит в маршрут маятниковой миграции к городу Тольятти не только жителей поселка Луначарский, но и других близлежащих населенных пунктов. Таким образом, капремонт дороги до поселка Луначарский позволил обеспечить комфортный и безопасный путь до города Тольятти на всем протяжении маршрута.

Всего в 2024 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области проведен ремонт 247 км дорог регионального и местного значения, в том 78,5 км в Самаре и 25,8 км в Тольятти. К концу 2024 года уровень нормативного состояния региональной сети автомобильных дорог Самарской области должен составить 48,83%, а дорожной сети Самарско-Тольяттинской агломерации 85,03%.

Фото: пресс-служба Правительства СО