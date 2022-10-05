В Шигонском районе завершили ремонт двух мостов через реку Усу.
В составе автомобильной дороги «Шигоны – Старый Тукшум» – Суринск готовы к эксплуатации 2 моста на км 1+240 и км 1+680, общей протяженностью почти 111м.
На объектах были выполнены все работы по контракту:
- отремонтированы береговые и промежуточные опоры
- отремонтированы пролетные строения
- укреплены конусы
- устроены нижний и верхний слой дорожной одежды
Специалистами были установлены дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесена разметка термопластиком.
Фото: пресс-служба правительства СО