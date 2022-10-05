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В Шигонском районе завершили ремонт двух мостов через реку Усу.



В составе автомобильной дороги «Шигоны – Старый Тукшум» – Суринск готовы к эксплуатации 2 моста на км 1+240 и км 1+680, общей протяженностью почти 111м.



На объектах были выполнены все работы по контракту:

- отремонтированы береговые и промежуточные опоры

- отремонтированы пролетные строения

- укреплены конусы

- устроены нижний и верхний слой дорожной одежды



Специалистами были установлены дорожные знаки, барьерное ограждение, нанесена разметка термопластиком.

Фото: пресс-служба правительства СО