россияне стали меньше есть лапшу быстрого приготовления
"РКС-Самара" благодарят жителей домов, которые правильно пользуются централизованным водоотведением
Участники СВО и предприятия Самарской области получили более 170 млн рублей на развитие бизнеса
Педагог из Самары стал лауреатом всероссийской олимпиады "Хранители русского языка"
Общество «Знание» расширяет географию конкурса Знание.Авторы: заявки принимаются от граждан России и Беларуси
Число сделок ДДУ выросло на 54,3% за период снижения ключевой ставки
На кондитерской фабрике в Самарской области открылся музей СВО
В Самаре в кафе полиция с ОМОНом накрыла нелегалов, задержала наркопотребителей и нашла пьяного подростка
В губернии проходит Фестиваль патриотических инициатив «Быть патриотом на деле»
Сотрудники самарского Росреестра побывали на открытии выставки «1445-й Самарский полк»
26 февраля в 19:00 в музее им. П.В. Алабина в Самаре начинает работу выставка «Палеоцентр»
В Сергиевском районе Самарской области отремонтируют два участка дорог общей протяженностью почти 10 км

В 2026 году в Сергиевском районе в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» обновят два участка автомобильных дорог. Их общая протяженность составит 9,96 км. Ремонт повысит транспортную доступность и безопасность для жителей сразу нескольких населенных пунктов.

Ключевым объектом станет участок автодороги «Кинель – Черкассы – Урал» – Захаркино протяженностью 3,28 км. Эта трасса — единственный маршрут, который связывает село с районным центром. На участке, проходящем по населенному пункту — 600 м по улице Пролетарской — не только обновят покрытие и установят новые дорожные знаки, но и построят тротуары, а также установят опоры наружного освещения.

«Жители нашего села часто пользуются этой дорогой, — рассказала жительница Захаркино Юлия Уламасова. — По ней мы ездим на работу, возим детей в школы и детские сады в соседние села. Ровное и безопасное покрытие для нас жизненно важно. Рады, что ремонт уже начался — ведутся работы на водопропускных трубах. Раньше весной талые воды подтапливали дворы, и мы надеемся, что после капремонта эта проблема уйдет в прошлое».

Также в нормативное состояние приведут участок дороги «Сергиевск – Большая Чесноковка» – Кандабулак» – Красносельское протяженностью 6,68 км. Из них 1,25 км проходит по улице Советской в селе Красносельское. Этот объект был включен в план работ по поручению Губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева. На всем протяжении участка предстоит заменить дорожную одежду, укрепить обочины и нанести разметку термопластиком.

Реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» ведется по поручению Президента России Владимира Путина. Утверждённая программа направлена на планомерное развитие транспортного комплекса региона. Всего в 2026 году по нацпроекту в Самарской области планируется привести в нормативное состояние более 115 км дорог регионального и местного значения. Более половины этого объема приходится на капитальный ремонт.

Более 20 тысяч человек побывали на масленичных гуляниях на площади Куйбышева в Самаре
23 февраля 2026  12:34
Вячеслав Федорищев поздравил жителей Самарской области с Днем защитника Отечества
23 февраля 2026  10:05
В Самаре стартовал второй день Масленичных гуляний.
22 февраля 2026  11:20
В этом году гуляния Широкой Масленицы в Самаре пройдут 21 и 22 февраля.
21 февраля 2026  11:00
Беспилотники ВСУ ударили по промышленным объектам в Самарской области
21 февраля 2026  10:28
