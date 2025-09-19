165

В сентябре в исторической части Самары стартует ремонт лестниц и тротуаров. Работы будут проведены на улицах Высоцкого, Ленинградской, Комсомольской, Некрасовской, Льва Толстого, Венцека, Пионерской и в районе площади Революции.



На улице Высоцкого основные работы сосредоточат на углу дома № 6 на перекрестке с улицей Галактионовской. Здесь восстановят подпорную стенку, отремонтируют две лестницы, которые оборудуют пандусами, в том числе к пешеходному переходу. На тротуаре будет уложено новое плиточное покрытие, также прорабатываются участки, где появятся тактильные элементы.



Кроме того, вдоль улицы Высоцкого подрядная организация проведет дополнительное озеленение и создаст многоуровневую зеленую базу.

«Взамен единичных старых деревьев, подлежащих удалению, на газонах будут высажены 14 крупнолистных лип высотой по 4-5 метров. Высадка предусмотрена примерно через каждые 3 метра. Также территорию украсит массив декоративных кустарников. Наша задача, чтобы растения стали действительно украшением пешеходных маршрутов и гармонично сочетались с городской инфраструктурой», – отметила руководитель направления благоустройства ООО «Экомед» Татьяна Щетинина.

Фото: администрация Самары