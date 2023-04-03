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В самарском метро организован комплекс работ в рамках городского месячника по благоустройству

3 апреля 2023 15:49
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Генеральная уборка ведется на всех станциях.

С началом городского месячника по благоустройству в региональной столице сезонными работами охвачено все городское хозяйство, включая транспортную сферу. 

Весь необходимый комплекс мер принимается и в самарском метрополитене. Так, в электродепо «Кировское» приводят в порядок подвагонное оборудование, вентиляционные системы, кузова, салоны и другие объекты и системы.

Генеральная уборка ведется и на всех станциях. Здесь следят за чистотой входных групп, переходов, вестибюлей, турникетных и кассовых зон, залов для пополнения транспортных карт и самостоятельного приобретения жетонов. Также повышенное внимание уделяют поручням эскалаторов, платформам, лавочкам. Их моют и обрабатывают несколько раз за смену. Кроме того, персонал следит за работоспособностью рециркуляторов для очистки воздуха – комплекты с ультрафиолетовыми излучателями есть на каждой станции.

Нужно тщательно отмыть и пропылесосить весь парк электрического транспорта, а это полсотни вагонов. Сейчас постоянно на линии курсируют 36 из них: в том числе 20 вагонов, то есть 5 составов – в часы пик; 16 вагонов, то есть 4 состава – в межпиковое время. Остальные вагоны периодически отправляют на обслуживание, включая планово-предупредительные ремонтные работы, часть электротранспорта должна находиться в резерве.

Только на приведение в порядок одного поезда, не считая кузовную мойку, уходит более 8 часов. Причем неизменно среди видов работ – дезинфекция контактных поверхностей. Используются обеззараживающие растворы, рекомендованные Роспотребнадзором, как это было с начала открытия самарской «подземки». Санитарные правила в метрополитене (в вагонах и на станциях) соблюдаются неукоснительно. Дезинфицирующие препараты безопасны для здоровья пассажиров.

Поскольку первый состав направляется на линию к 06:00, к этому времени важно не только завершить санитарное обслуживание, но и обеспечить возможность полного высыхания поверхностей и выветривания.

Как правило, в каждом вагоне работают 1-2 мойщика-уборщика. Особенно тщательно моют поручни, окна, подоконники, двери, пол, диваны. Сиденья на время демонтируют, чтобы и под ними убрать пыль и грязь, скопившиеся за холодный период, а также мусор, который некоторые пассажиры оставляют в вагонах. Оборудование под сиденьями тоже нуждается в очистке. Не оставляют без внимания плафоны освещения, потолочное покрытие и систему принудительной вентиляции.

Вагоны встают на санитарное обслуживание при каждом заходе составов в электродепо, то есть учитывается график движения поездов. Таким образом, внутри салонов наводят чистоту каждые 12 часов, но не реже чем каждые 20 часов. Основной объем работ приходится на ночь и раннее утро, когда парк вагонов ожидает начала рейсов.

Масштабные работы продолжаются и в части внешней очистки. Для этого в электродепо имеются специально оборудованные ангары, куда поезда загоняют поочередно (весь состав сразу). Пена, образующаяся при нанесении эффективного моющего средства, покрывает кузов. Глубокую очистку обеспечивает щеточное автоматическое оборудование. Затем «шампунь» смывается, а состав направляется в продувочное отделение, где на вагоны подается сжатый воздух.

Вместе с тем, в период месячника предусмотрена и мойка механического подвагонного оборудования, например, рам тележек, колесных пар, затяжек тормозной рычажной передачи. Но для этого применяются другие химические средства – более сильные, рекомендованные специально для того, чтобы отчистить мазутные пятна и т. п. загрязнения, возникающие вследствие использования смазочных материалов. Под вагонами очистка осуществляется с помощью моечного аппарата высокого давления. На это может уйти целый день.

В работах задействованы и сотрудники инженерной службы и ремонтного цеха, в чьей зоне ответственности технический контроль и планово-предупредительный ремонт. Специалисты ежедневно обследуют вагоны, ведут отчетность об объемах и результатах работ, выполненных, в том числе, в ходе месячника, а также об устранении недочетов. Специалисты постоянно заботятся о том, чтобы оборудование было исправным, поскольку от этого напрямую зависит безопасность движения. Текущий ремонт выполняется на территории электродепо. А капитальный ремонт производится только в заводских условиях.

В этом году 6 вагонов планируется отправить на капремонт, после которого срок их службы продлят еще на 15 лет. Это важная составляющая работы МП «Самарский метрополитен», ведь к завершению строительства и вводу в эксплуатацию станции «Театральная» необходимо обновить весь подвижной состав для перевозок из отдаленных районов Самары в исторический центр города и обратно.

Капитальный ремонт подразумевает восстановление всего изношенного оборудования электроподвижного состава. То есть происходит частичная модернизация с учетом технических требований, установленных техническим регламентом.

По прогнозам экспертов с появлением новой станции «подземка» станет более востребованной – пассажиропоток вырастет минимум на 15%. Муниципальное предприятие при необходимости готовится обеспечить сокращение интервала движения поездов до 7-8 минут вместо нынешних 10-12,5. Соответственно, количество поездов, работающих в течение смены на линии (а метро функционирует с 06:00 до 24:00) должно быть больше. Этой весной в учебном центре предприятия начнется подготовка новой группы машинистов, которые затем будут трудиться и на новом участке ветки.

Также на постоянном контроле находится работоспособность и состояние всего комплекса зданий, сооружений, устройств и служебно-технических помещений метрополитена. В период межсезонья и городского месячника по благоустройству организован последовательный централизованный осмотр. Сформирована комиссия.

Комиссионный осмотр продлится до конца апреля.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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