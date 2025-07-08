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В Самарской области завершен ремонт участка региональной трассы Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка

8 июля 2025 19:39
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В Самарской области завершен ремонт участка региональной трассы Подъем-Михайловка - Богдановка - Алексеевка

В Самарской области завершены работы по ремонту участка дороги регионального значения Подъем-Михайловка – Богдановка – Алексеевка. Трасса проходит по Волжскому, Алексеевскому и Нефтегорскому районам и является основным маршрутом движения для множества населенных пунктов в областной центр – Самару.  Среднесуточная интенсивность движения по автодороге составляет свыше тысячи автомобилей.

Ремонт дороги начат по национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в 2024 году и  был продолжен в 2025 году в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Всего в этом году приведут к нормативу приведут 35 км трассы, соединяющих  населенные пункты Подъем-Михайловка, Дмитриевка и Богдановка.  Сейчас работы завершены на участке протяженностью 17 км, расположенном между населенными пунктами Подъем-Михайловка и Богдановка.

Ремонт основания участка дороги проведен с применением метода холодной регенерации. Суть технологии заключается в измельчении и перемешивании существующего покрытия с добавлением связующих материалов с целью получения прочного, однородного дорожного основания.

Также выполнено устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия. В целях обеспечения безопасности дорожного движения установлено барьерное ограждение, новые дорожные знаки, нанесена разметка. Кроме того, проведено благоустройство остановок общественного транспорта: появились остановочные карманы и новые автопавильоны.

Ремонт остальных 18  км трассы в рамках отдельных госконтрактов будет завершен до конца дорожного сезона 2025 года. Из них на 4-х километровом участке трассы, проходящем по селу Подъем-Михайловка, сейчас ведется капитальный ремонт со строительством вдоль дороги тротуаров и устройством  улично-дорожного освещения. Отремонтировать этот участок дороги и обеспечить на нем все условия для безопасного дорожного движения поручил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев.

Всего 2025 году в Самарской области в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут более 190 км дорог регионального значения.

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