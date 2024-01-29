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В Самарской области защитят бывшую редакцию газеты "Самарский вестник" и дом купца Леднева

29 января 2024 14:00
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В Самарской области защитят бывшую редакцию газеты "Самарский вестник" и дом купца Леднева
 

Объекты культурного наследия (ОКН) находятся в региональном центре и в Сызрани.

В частности, бывшая редакция газеты "Самарский вестник" и дом Назарова расположены в областной столице на улице Куйбышева, 58. В 1895 году в издании опубликовали статью Владимира Ленина "Гимназические хозяйства и исправительные гимназии".

В комплекс ОКН входят два кирпичных здания: двух- и трехэтажное. Первое выполнено в стиле эклектики (с круглыми медальонами с барельефными изображениями, картушами и витыми шнурами с кистями), второе – в советском неоклассицизме (с пилястрами, балюстрадами и треугольным сандриком).

Второй уникальный объект с охранным статусом находится в Сызрани на улице Достоевского, 36. Двухэтажное кирпичное здание с ризалитом построено в стиле эклектики. На нем можно увидеть дверной проем с кованым ограждением, рустованные пилястры, наличники и проемы с криволинейным сандриком, пишет Сова.

 Фото: Яндекс. Карты

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