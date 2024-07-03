В Самарской области в 2024 году обновили 28 уникальных зданий

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Такими данными с ИА sovainfo.ru поделились в региональном управлении государственной охраны объектов культурного наследия (УГООКН).

В частности, за первое полугодие 2024 года в Самарской области обновили 28 уникальных исторических зданий.

Также к началу июля УГООКН выдало 79 разрешений на проведение работ за счет собственников на ОКН регионального и 30 - федерального значения.

Отдельно в областном ведомстве уточнили, что, согласно постановлению Правительства губернии, утвержден список ценных градоформирующих объектов. Всего их - 631.