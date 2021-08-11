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В Самарской области специалисты уложили более 50% асфальта на дорогах по БКД

11 августа 2021 15:46
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С начала дорожного сезона, 1 апреля 2021 года, дорожные работы ведутся на 80-ти объектах контроля общей протяженностью 335,59 км.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Самарской области специалисты уложили более 50% асфальтобетонного покрытия на дорогах, от общего объема текущего года.

С начала дорожного сезона, 1 апреля 2021 года, дорожные работы ведутся на 80-ти объектах контроля общей протяженностью 335,59 км. Из них, почти 262 км составляют автомобильные дороги регионального значения (31 объект), 52 км – улицы в Самаре , 22 км – улицы в Тольятти.

Самый протяженный объект 2021 года,  – участок автомобильной дороги Тольятти-Хрящевка км 20+300-км 41+900. Протяженность укладки верхних слоев дорожной одежды составит 23 км. Кроме обновления дорожной одежды,  здесь сделают освещение, обустроят остановочные павильоны, установят дорожные знаки, барьерное ограждение и сигнальные столбики. Разметку нанесут термопластиком. Капитально отремонтируют мост через ручей, в составе дороги,  у сельского поселения Выселки.

Работы на объекте выполнены на 84%. Трасса ведет к одному из культурных центров Самарской области с невероятно красивым туристическим комплексом «Замок Гарибальди», куда устремляются туристы со всей России.

По площади укладки асфальтобетонного покрытия — лидер Московское шоссе (от ул.Мичурина до а/д подъезд к г.Самара от М-5 «Урал»). Площадь укладки верхних слоев дорожной одежды составит более 233 тыс. кв.м, на участке протяженностью 7,8 км. Московское шоссе – городская магистраль с 10-ю полосами движения, с самым напряженным трафиком, с маршрутами общественного транспорта. Текущим ремонтом, кроме обновления проезжей части  основного хода, предусмотрено расширение разворотного кольца на улице Революционной, устройство дополнительного выезда с дублера Московского шоссе перед улицей Жигулевской, устройство переходно-скоростной полосы со стороны «из города» перед улицей Масленникова. Работы на этом объекте уже завершены на 90%.

Напомним, в связи с перегруженным трафиком, в целях минимизации неудобств, для жителей города, основные работы по обновлению дорожного покрытия на Московском шоссе были организованы в ночное время суток.

Согласно условиям контракта объекты дорожного ремонта должны сдать до 1 ноября 2021 года. Подрядные организации взяли обязательства завершить основные работы до 1 октября текущего года.

Модернизация и развитие региональной дорожной сети являются важными направлениями региональной стратегии лидерства. В своем послании Глава региона Дмитрий Азаров обозначил важность наращивания темпов и масштабов дорожного строительства в области.

 

Теги: 50% асфальта БКД

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