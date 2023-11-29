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В Самарской области содержание более 45 км трасс осуществляется в рамках контрактов жизненного цикла

29 ноября 2023 13:27
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В Самарской области содержание более 45 км трасс осуществляется в рамках контрактов жизненного цикла

Самарской области в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», инициированный Президентом России Владимиром Путиным содержание более 45 км автомобильных дорог регионального значения осуществляется по государственным контрактам, основанным на принципах жизненного цикла. 

Заключение таких контрактов – один из показателей регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» национального проекта. Контракты жизненного цикла накладывают на подрядную организацию обязанность не только провести дорожно-строительные работы, но и осуществлять последующее содержание участка дороги в течение нескольких следующих лет.

Это гарантирует дорожным организациям финансовую и экономическую устойчивость, а также круглогодичную занятость. Кроме того, проведение дорожных работ с их последующим содержанием повышает ответственность по исполнению гарантийных обязательств, а также сокращает сроки проведения гарантийных работ за счет постоянного присутствия исполнителя на объекте в течение нескольких лет.

В настоящее время по КЖЦ в Самарской области обслуживается 7 участков региональных трасс в Ставропольском, Безенчукском, Шенталинском, Кинель-Черкасском, Красноармейском районах и городе Новокуйбышевск. Два из них приняты на содержание в рамках КЖЦ в 2023 году после  проведения капитального ремонта. Это участки капитального ремонта «Самара-Волгоград» - Новокуйбышевск 1 и «Самара - Волгоград» - Красноармейское – Пестравка.

Последний участок протяженностью более 5 км проходит через административный Красноармейского района – село Красноармейское.

Помимо замены дорожного полотна на улице Шоссейной, по которой проходит региональная трасса,  построено 6,4 км тротуаров и установлены 160 опор улично-дорожного освещения, проведен ремонт моста и водопропускных труб.

Также в целях повышения безопасности дорожного движения обустроены 8 остановочных карманов с новыми автобусными павильонами, установлены пешеходное и барьерное ограждения, новые дорожные знаки, светофоры, уложены тактильная плитка, искусственные дорожные неровности и нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком.

Содержанием автомобильной дороги подрядная организация занимается собственными силами. «Мы рассматривали разные варианты, но приняли решение содержать дорогу сами, потому что это большая ответственность. К зимнему содержанию мы подготовились заранее, закупили противогололедные материалы, подготовили технику. Контракт жизненного цикла – это хорошая поддержка для нас, так как работы проводятся круглый год. Кроме того, мы имеем возможность в короткие сроки выполнить гарантийные работы, поскольку постоянно находимся на объекте и первыми замечаем все недочеты», - говорит представитель подрядной организации Дмитрий Димов.

С первой непогодой - обильным снегопадом, который накрыл Самарскую область на прошлой неделе, подрядная организация справилась без замечаний, отмечают в администрации сельского поселения Красноармейское.  

«Снега выпало много, его уборкой подрядная организация занималась днем и ночью. Люди, техника, работали постоянно, поэтому работы по содержанию я оцениваю на 10 баллов. И в целом мы очень довольны тем, как преобразилась наша дорога. Она стала намного безопаснее, на каждом пересечении появились пешеходные переходы, светофоры, «лежачие полицейские». Знаю, что у нас не все довольны этим фактом, но зато теперь никто не гоняет по трассе», - отметил исполняющий обязанности главы сельского поселения Красноармейское Андрей Поминов.

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