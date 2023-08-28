В Самарской области разрабатывают новые меры по снижению аварийности на дорогах

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В пятницу, 25 августа 2023 года, под руководством первого вице-губернатора – председателя Правительства Самарской области Виктора Кудряшова состоялось заседание областной межведомственной комиссии по безопасности дорожного движения.

В нем приняли участие министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Иван Пивкин, руководитель министерства здравоохранения региона, главы областных ведомств, начальник управления ГИБДД Главного управления МВД России по Самарской области Юрий Некрасов и руководители отделов областной инспекции, представители прокуратуры Самарской области, главы муниципальных образований, представители общественных организаций. Участники заседания обсудили проблематику, связанную с причинами происшествий на дорогах, исполнением поручений межведомственной комиссии по профилактике ДТП.

Открывая совещание, Виктор Кудряшов отметил: «Ситуация с аварийностью продолжает оставаться напряженной. Показатели по аварийности за семь месяцев текущего года выше, чем за аналогичный период прошлого. И, хотя на сегодняшний день число погибших в ДТП на 1,5% ниже, чем в аналогичном периоде прошлого года, в текущем году мы должны добиться еще более существенного сокращения количества таких происшествий. Это сложная задача, но она абсолютно выполнима».

Председатель областного Правительства добавил, что Самарская область является лидером по исполнению ключевых показателей практически всех национальных проектов и госпрограмм, но уровень аварийности на дорогах является здесь неприятным исключением.

«Ввод в эксплуатацию новой трассы Обход Тольятти с мостом через Волгу в районе Климовки, а это 100 километров дороги с разделительным ограждением, позволит объезжать аварийный участок дороги «Сызрань-Жигулевск», где фиксируется большое число аварий со смертельным исходом, и это существенно повлияет на безопасность дорожного движения в целом», - отметил Виктор Кудряшов.

На снижение аварийности повлияют и другие меры, принимаемые Правительством региона.

«В текущем году по лизинговой схеме будет приобретена техника для содержания областных дорог на общую сумму около одного миллиарда рублей. Уверен, что это тоже существенно повлияет на снижение аварийности. Будет организован еще один трассовый пункт медицины катастроф, продолжится совершенствование системы фото- и видеофиксации. Но хочу обратить внимание глав территорий, что ключевой вопрос, который должен быть обязательно решен, - это исполнение плана инженерных мероприятий в муниципалитетах, который был утвержден комиссией по безопасности дорожного движения».

В текущем году в плане значится 1270 таких мероприятий. Это нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков, устройство шумовых полос, установка осевых барьерных ограждений, выравнивание неровностей, установка искусственных дорожных неровностей, устройство новых пешеходных переходов с освещением. К настоящему времени выполнено более 50% запланированного, до конца года план будет исполнен полностью.

Члены комиссии отметили, что такие мероприятия, не являясь финансово емкими, существенно повышают уровень безопасности дорожного движения. На заседании комиссии было принято решение о разработке плана инженерных мероприятий на 2024 год, рабочая группа представит новый документ к ноябрю текущего года.

В ходе заседания начальник региональной Госавтоинспекции полковник полиции Юрий Некрасов сообщил о причинах дорожно-транспортных происшествий с гибелью людей на территории Самарской области в 2023 году и перспективах достижения расчетных показателей национального проекта «Безопасные качественные дороги» в части, касающейся снижения смертности в результате дорожно-транспортных происшествий.

Полковник полиции отметил, что Госавтоинспекцией проводится ряд мероприятий по предупреждению дорожно-транспортных происшествий со смертельным исходом, сотрудниками управления проводится углубленный анализ аварийности. По итогам в адрес территориальных подразделений направляются указания для организации профилактической работы и недопущения дорожно-транспортных происшествий, прежде всего на автодорогах федерального и регионального значения. В предвыходные и выходные дни проводятся рейдовые мероприятия по выявлению водителей в состоянии опьянения.

Участники комиссии отдельно рассмотрели вопрос о совершенствовании системы оказания медицинской помощи пострадавшим в ДТП. О принятых мерах рассказала заместитель министра здравоохранения Татьяна Сочинская. В настоящее время к оказанию медицинских услуг раненым в дорожных происшествиях в Самарской области готовы четыре станции скорой медицинской помощи, три трассовых медицинских пункта, четыре травмоцентра 3-го уровня и 33 травмоцентра 1-го и 2-го уровней. Все отделения и станции скорой медицинской помощи объединены в единую информационную систему, которая позволяет оперативно получать вызов и направлять пациента в медицинское учреждение. Утверждены маршрутизация пострадавших в травмоцентры по экстренным показаниям, разграничены зоны ответственности на автомобильных дорогах области. Более чем в 95% случаев медики укладываются в нормативное время прибытия к месту автомобильной аварии – 20 минут. Растет количество бригад скорой, существенно обновлен транспортный парк. На территории Самарской области круглосуточно дежурят от 201 до 204 бригад скорой помощи. Уже до конца года в дополнение к трем действующим трассовым пунктам медицины катастроф в регионе откроют четвертый.

Для организации эффективной помощи участникам ДТП привлекают силы санитарной авиации. Участники заседания обсудили варианты базирования посадочной площадки для вертолета санавиации в непосредственной близости от медучреждения. Виктор Кудряшов поручил подготовить обоснование для подготовки оптимального места размещения вертолетной площадки для более оперативной доставки раненых к медикам с места ДТП.

Отдельно на заседании комиссии рассмотрели вопрос о работе по приведению в нормативное состояние участков дорог, задействованных под маршруты школьных автобусов. Всего по территории Самарской области пролегает 756 таких маршрутов, в новом учебном году по ним планируют перевозить 17,5 тысячи учеников. Такие участки дорог – на особом контроле Государственной инспекции безопасности дорожного движения. Инспекторы выявили на отдельных маршрутах недостатки эксплуатационного состояния: дефекты проезжей части, нарушения в установке дорожных знаков, отсутствие разметки. Главам муниципальных образований, к которым у ГИБДД есть замечания, поручено устранить их до 1 сентября.

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