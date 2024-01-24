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В Самарской области после метелей расчистили все дороги, ведущие к населенным пунктам

24 января 2024 10:07
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В Самарской области после метелей расчистили все дороги, ведущие к населенным пунктам

В Самарской области проводится работа по устранению последствий снегопада, метели и ураганного ветра, начавшихся с 15 января на территории региона. Максимальный пик пришелся вторую половину прошедшей недели, когда из-за метели, поземки, нулевой видимости и отсутствия возможности для работы снегоуборочной техники был затруднен проезд к 69 населенным пунктам на территории Самарской области.
В настоящее время открыт проезд автомобилей ко всем населенным пунктам, которые были закрыты в период неблагоприятных погодных условий.


На особо сложных участках в помощь дорожникам была направлена тяжелая техника ФГКУ «Волжский СЦ МЧС России». Так, дорогу к населенному пункту Первомайское расчищали в течение суток с помощью тяжелого бульдозера и другой дорожной техники. На время работ проезд к Первомайскому был организован по временной дороге, расчищенной через поле.
Сложная обстановка наблюдалась и на автомобильной дороге, ведущей к населенному пункту Кандабулак, где наблюдался высокий слежавшийся снежный покров, высота которого на некоторых участках превышала 2 метра. Дорогу расчищали с помощью экскаватора, ротора и погрузчика К-700 более суток.


В настоящее время работа по расчистке региональных трасс не останавливается: ведется расширение проезжих частей, уборка снега с обочин, а также на пешеходных тротуарах и остановках общественного транспорта. Снегоуборочная техника направлена на уборку участков дорог в Ставропольском, Елховском, Пестравском и Кинельском районах, не имеющих связи с населенными пунктами.
Также по сообщению ФКУ «Поволжуправтодор» в связи с улучшением погодных условий с 10.00 24 января открывается движение по участку федеральной трассы М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа –Челябинск, подъезд к городу Оренбург км 93+000 - км 132+000, закрытом на длительный период из-за стихии.
Узнать актуальную информацию о состоянии проезда или сообщить о нештатной ситуации по региональным трассам можно по телефону 8 (846) 268-41-41, по автомобильным дорогам федерального значения (М-5 «Урал», Р-229 и т.д.) - 8(8412) 55-11-04.

Фото Министерства транспорта и автомобильных дорог Самарской области

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