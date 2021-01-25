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В Самарской области по нацпроекту полностью отремонтируют дороги в сторону Приволжья 

25 января 2021 16:41
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В Самарской области дорожный нацпроект реализуется под особым контролем губернатора Дмитрия Азарова. 

Три крупных участка автодорог в Приволжском и Безенчукском районах привели в нормативное состояние в 2020 году в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного Президентом страны Владимиром Путиным.

Трасса «Самара-Волгоград» — Осинки — Приволжье - артерия, которая связывает три района — Безенчукский, Хворостянский и Приволжский — с Самарой. По дороге каждый день на работу между муниципальными образованиями ездят сотни машин. Кроме того, трасса обеспечивает транзит между Самарской и Саратовской областями. Ремонт в этом направлении начался в 2018 году. За 2018-2019 годы отремонтировали более 14 км автодороги. В ушедшем году  привели в нормативное состояние два участка трассы общей протяженностью 21,9 км.  

Обновили покрытие проезжей части на 180 тыс. кв. м. Уложили выравнивающий нижний слой из пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 6 см и верхний слой дорожного покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси типа ЩМА-20 толщиной 5 см. Выполнили ремонт 30 водопропускных труб, укрепили более 65 тыс. кв. м обочин.

В целях организации безопасного дорожного движения установили 133 дорожных знака, 302 сигнальных столбика, около 1700 кв. м барьерных ограждений, нанесли 5,6 тыс. кв. м разметки термопластиком.

Необходимо отметить, ремонтные работы на этих двух участках велись по контракту жизненного цикла, это значит, что за дальнейшее содержание автодороги в течение нескольких лет будет отвечать подрядчик, выполнявший ремонт. Увеличение доли контрактов жизненного цикла также является одной из главных целей реализации нацпроекта.

В 2021 году планируют отремонтировать еще 17 км трассы Осинки — Приволжье, до поворота на поселок Ильмень. В целом общая длина отремонтированной дороги составит 53 км.

Автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Приволжье – Екатериновка ведет к одному из старейших поселений в Самарской области - селу Екатериновка. По ней ежегодно устремляются тысячи туристов к древним историческим достопримечательностям нашего края. 

В ходе капитального ремонта по нацпроекту в 2020 году на участке км 1+500 – км 10+000, расположенном в муниципальном районе Приволжский, полностью заменили конструкцию дорожной одежды. Уложили около 60 тыс. кв. м дорожного покрытия протяженностью 8,5 км, обустроили тротуары, три автобусные остановки. Изменили организацию дорожного движения: демонтировали 111 дорожных знаков, после ремонта установили 92 новых, но дополнили другими техническими средствами. Обустроили дорожное ограждение, установили сигнальные столбики, 15 опор наружного освещения. Нанесли почти 27 тыс. п.м. дорожной разметки термопластиком.

Очень важно, что на все отремонтированные участки выданы гарантийные паспорта. Документом  утверждены сроки, в течение которых подрядчик принимает на себя обязательства по устранению недопустимого состояния автодороги и технических средств организации дорожного движения за  свой счет.

Напомним, модернизация и развитие региональной дорожной сети является важной частью стратегии лидерства нашего региона. В Самарской области дорожный нацпроект реализуется под особым контролем губернатора Дмитрия Азарова, передает пресс-служба облправительства.

 

Фото:    пресс-служба облправительства

 

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Комментарии

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