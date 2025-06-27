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В Самарской области отремонтируют региональные трассы и мосты, ведущие к особо охраняемым природным территориям

27 июня 2025 14:08
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Одним из самых знаковых объектов нацпроекта 2025 года является автодорога   «Сызрань – Шигоны» - Волжский Утес – турбаза «Солнечный Мыс».

В Самарской области благодаря нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году отремонтируют дороги и мосты к особо охраняемым природным территориям, в том числе к  национальным паркам.  

Одним из самых знаковых объектов нацпроекта 2025 года является автодорога   «Сызрань – Шигоны» - Волжский Утес – турбаза «Солнечный Мыс», которая ведет к заповедным местам Шигонского района – Муранскому бору, Муранским брусничникам и Муранским озерам. Дорогу капитально ремонтируют на участке протяженностью 3,29 км, проходящем по селу Муранка. 

В Похвистневском районе завершается ремонт участка дороги Похвистнево-Клявлино, которая проходит вблизи Ятманских широколиственных лесов, похвистневских дубрав и горы Копейка. Также  на автодороге отремонтируют два моста – через реки Тергалу и Сок. Мост через Сок располагается в Камышлинском районе и входит в маршрут движения к сероводородному источнику камышлинская «Мацеста» в селе Камышла, а также к кленово-ясменниковой дубраве. 

В Красноярском районе досрочно завершен ремонт дороги «Урал» – Светлый Ключ протяженностью 7,4 км, которая проходит вблизи рукотворного памятника Генковские полосы, созданного русским ученым Нестором Генко. Полосы считаются уникальными посадками как по форме, так и по их пространственному размещению. Также рядом с природным объектом ведется ремонт моста через ручей на автодороге «Урал» - Муханово. 

В Волжском районе на трассе Волжский - Курумоч – «Урал», ведущей к Цареву Кургану, капитально ремонтируют мост через реку Курумка.  А в Елховском районе приведут к нормативу мост через реку Кондурчу на трассе Елховка – Никитинка, которая ведет к Зелёной горе, горе Лысой и роднику Мордвинский.

Общая протяженность отремонтированных в 2025 году дорог, ведущих к природным объектам в Самарской области, составит порядка 30 км. Также к нормативу будет приведено 5 мостовых сооружений.

 

Фото:  департамент информационной политики СО

 

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