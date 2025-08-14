Я нашел ошибку
Лучшие спортсмены будут представлять Самарскую область на всероссийских соревнованиях сотрудников полиции.
Более сорока полицейских региона приняли участие в соревнованиях по преодолению полосы препятствий со стрельбой
Автопарк подразделений областной противопожарной службы пополнился 3 пожарными автоцистернами на базе МАЗ.
Пожарным-спасателям областной противопожарной службы вручили ключи от новой техники
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +22, +24°С.
15 августа в регионе кратковременный дождь, местами гроза, до +25°С
На встрече губернатора с активными жителями Рощинского обсуждался широкий круг вопросов, связанных с развитием поселка, его инфраструктуры и благоустройства.
Вячеслав Федорищев принял решения по дополнительному развитию поселка Рощинский
Она несколько месяцев назад пришла работать в ООО «Центр диспетчерского контроля» в качестве оператора мониторинга наземного транспорта.
Супруга участника СВО нашла свое призвание с помощью службы занятости региона
Она предназначена для оснащения профессиональных училищ и профильных учебных центров, а также для обучения сотрудников предприятий.
Самарская компания представила робоплатформу для практического обучения автоматизации
В настоящее время в регионе в различной стадии реализации находятся более 300 проектов с общим объемом инвестиций 1,4 трлн рублей.
В облправительстве обсудили вопросы повышения устойчивости экономики
В Самарской области формируется активное сообщество участников, готовых воплотить свои идеи в жизнь.
Молодежь Самарской области примет участие во Всероссийском конкурсе молодежных проектов
В Самарской области отремонтируют более 80 км автодорог ведущих к спортивным учреждениям

14 августа 2025 13:56
99
В Самарской области отремонтируют более 80 км автодорог ведущих к спортивным учреждениям

В Самарской области по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году будет обновлено 9 участков дорог,  ведущих к детским спортивным учреждениям. Общая протяженность дорожного ремонта составит 80,9 км.

Так, в Богатовском районе  в нормативное состояние приводится автомобильная дорога Богатое — «Самара — Оренбург» протяженностью 10 км. Трасса ведет к районному центру — селу Богатое, где располагается Детско-юношеская спортивная школа на базе средней общеобразовательной школы. В секциях ДЮСШ занимаются 550 детей из разных населенных пунктов района в секциях футбола, волейбола, дзюдо и подвижных игр.

В настоящее время на трассе, ведущей к спортивному учреждению, завершается укладка нижнего слоя дорожного покрытия.  «Мы ждем, что скоро дорога станет ровной и безопасной. Это позволит круглый год свободно и комфортно добираться ребятам до села и до нашей школы», – говорит руководитель структурного подразделения ДЮСШ Нина Семаева.

В Большеглушицком районе по нацпроекту ведется ремонт подъезда к селу Большая Глушица. Дорога входит в маршрут движения детей к спортивному комплексу «Юбилейный», в котором располагается структурное подразделение детско-юношеской спортивной школы. Здесь открыты более 10 спортивных секций, которые посещают свыше 150 детей в возрасте от 5 до 18 лет.

В настоящее время на Подъезде к селу Большая Глушица протяженностью 1,4 км ведутся работы по ремонту дорожного полотна, моста через реку Глушичка, а также строительству  тротуаров и уличного освещения. «Это центральная улица и въезд в село. Очень ждем окончания ремонта, чтобы наши дети с комфортом добирались в том числе до спорткомплекса», — говорит руководитель структурного подразделения ДЮСШ Сергей Романов.

В Самаре в этом дорожном сезоне ведется ремонт одной из самых высокоинтенсивных дорог – Московского шоссе.  Работы на участке длиной 9,2 километров почти завершены. Московское шоссе входит в маршрут движения к Спортивной школе олимпийского резерва № 7 по велосипедному спорту имени заслуженного тренера СССР Владимира Петрова. Здесь проходят начальную подготовку более 370 спортсменов.

«Многие обучающиеся и тренеры ежедневно добираются до школы по Московскому шоссе. Раньше была колея, небезопасно ездить. А сейчас уже появилось ровное покрытие», – отмечает директор спортивной школы Александр Казмерчук.

Всего в России по национальному проекту «Инфраструктура для жизни» в 2025 году планируется привести в нормативное состояние 225 участков региональной и местной дорожной сети, ведущих к стадионам, клубам, детско-юношеским школам и другим спортивным объектам. Общая протяженность дорожного ремонта к спортобъектам составляет  695 км дорог.

