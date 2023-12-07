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В Самарской области отремонтировано 7 участков дорог, входящих в опорную сеть России

7 декабря 2023 13:44
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В Самарской области отремонтировано 7 участков дорог, входящих в опорную сеть России

В 2023 году благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Самарской области отремонтировано 57,2 км трасс, входящих в опорную сеть России.

С 2023 года увеличение доли нормативного состояния опорной сети автомобильных дорог регионального значения – одно из приоритетных направлений федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» национального проекта «Безопасные качественные дороги». Задачу привести не менее 85% всей опорной сети российских дорог в нормативное состояние до конца 2027 года поставил Президент РФ Владимир Путин в июне 2022 года на  совещании по вопросам дорожного строительства.

В опорную сеть России входят автомобильные дороги федерального значения, а также региональные и межмуниципальные, соответствующие установленным Правительством России критериям.

Критерии отражают обеспечение связанности территории, значимость автомобильных дорог для улучшения качества жизни в регионах, а также доступность точек генерации трафика. Кроме того, учитывается их загруженность: наиболее востребованы дороги с интенсивностью движения более 10 тысяч машин в сутки.

На территории Самарской области расположены 24 участка дорог общей протяженностью 647 км, входящих в опорную сеть Российской Федерации.

В 2023 году проведена реконструкция и ремонт 7-ми участков автомобильных дорог опорной сети в Кинельском, Кошкинском, Волжском и Кинель-Черкасском районах.

В Кошкинском районе отремонтировано два участка опорной сети общей протяженностью 14,2 км. Так, приведен в нормативное состояние основной маршрут движения транзитного автомобильного транспорта в направлении республики Татарстан через город Нурлат – автодорога Борма – Кошки – Погрузная на участке протяженностью 7 км. Также приведено в нормативное состояние 6,2 км дороги Обходная села Кошки.

Отметим, что в 2023 году в Кошкинском районе начат капитальный ремонт еще одного участка опорной сети -  дороги «Сергиевск – Челно-Вершины» - Кошки» - Островка – Новое Фейзуллово – Мамыково – граница района протяженностью 28,7 км. Завершение капитального ремонта предусмотрено в 2025 году.  

В Волжском районе отремонтированы три участка опорной сети общей протяженностью 26,7 км.  В том числе отремонтировано 2,6 км трассы Самара-Новокуйбышевск, 18,4 км дороги Самара-Оренбург до автомобильной дороги Самара-Волгоград и 4,8 км автомобильной дороги Самара-Бугуруслан.

Ремонт еще одного участка опорной трассы Самара-Бугуруслан протяженностью 12,2 км был выполнен в Кинель-Черкасском районе между селом Кротовка и городом Отрадный.

Благодаря нацпроекту на конец 2023 года доля дорог опорной сети Самарской области повысилась до 69,3%. В следующем году также предусмотрено повышение данного показателя.

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