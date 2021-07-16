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В Самарской области через реку Сок запущено полноценное четырехполосное движение

16 июля 2021 14:29
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Завершены основные работы по реконструкции старого моста в составе автомобильной дороги Волжский – Курумоч – «Урал».

Сегодня, 16 июля, перед очередными выходными, благодаря дорожному нацпроекту, жителей Самарской области, выезжающих из города по автомобильной дороге Волжский – Курумоч – «Урал» ожидает долгожданное событие – через реку Сок запущено полноценное четырехполосное движение.     

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» инициированного Президентом страны Владимиром Путиным,  завершены основные работы по реконструкции старого моста в составе автомобильной дороги Волжский – Курумоч – «Урал».

Ровно месяц назад, 17 мая, запустили транспортное движение по новому мосту через реку Сок, движение на старом мосту закрыли. За это время подрядная организация произвела восстановление мостового полотна, ремонт проезжей части и подходов к мосту. 

Все работы выполняются с опережением графика. Задачу открыть полное движение по двум мостам раньше запланированных сроков поставил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Разгрузить выезд с Красноглинского шоссе на региональную и федеральную сеть автодорог, сократить время пути самарских жителей к Волжским местам отдыха и на дачи  в выходные дни – стало основной мотивацией для строителей в работе. 

До полного ввода объекта в эксплуатацию остается совсем немного времени и случится это на целый год раньше. Предстоит завершить работы по установке барьерного ограждения, нанесению разметки, благоустройству прилегающей территории, установке знаков, освещения.

Подчеркнем, ремонт мостового перехода через р.Сок на автомобильной дороге Волжский – Курумоч – «Урал» повысит безопасность движения автотранспорта, увеличит пропускную способность мостового перехода, улучшит условия обслуживания пассажиров и доставки грузов, будет способствовать развитию экономики региона в целом.

Возведение нового моста параллельно существующему началось в декабре 2019 года и должно было завершиться не ранее середины 2022 года. Уже к концу 2020 года подрядчик набрал темпы, которые позволят сдать объект досрочно. Благодаря губернатору Дмитрию Азарову было получено дополнительное финансирование из федерального бюджета, что позволило сохранить темпы строительства и выполнить работы, запланированные на более поздний период.

Повышение качества жизни граждан, комфорт и безопасность – задачи, обозначенные стратегией лидерства губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, и все усилия власти должны быть направлены на достижение этих целей, подчеркивает глава региона.

 

Фото: Правительство Самарской области

    

 

Теги: мост Сок четырехполосное движение

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