В Самаре вывозят мусор после демонтажа несанкционированных гаражей

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Месячник по благоустройству: во внутригородских районах Самары ведется работа по вывозу мусора после демонтажа несанкционированных гаражей.



Сегодня, 28 апреля, в Кировском районе стартовала уборка такой территории возле домов 267Е и 267Ж по улице Стара Загора. Объем крупногабаритного мусора на участке составляет порядка 500-600 кубометров.



Здесь располагались гаражи, занимающие территорию не менее 4 000 кв.м. В 2021 г. ресурсоснабжающей организацией по данному адресу проводились работы по замене инженерных коммуникаций. Районная администрация организовала работы по демонтажу и вывозу 2 гаражей в рамках заключенного контракта. Собственники остальных 140 незаконных гаражей вывезли свои гаражи с территории самостоятельно. Но после вывоза гаражей горожане оставили навалы мусора, которые предстоит вывезти.

Аналогичные работы ведутся по всему Кировскому району. С начала Месячника по благоустройству подрядной организацией вывезено 11 500 кубометров мусора с «видовых» территорий.

Фото: администрация Самары