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В Самаре проверили ход ремонта инженерных коммуникаций, а также восстановление благоустройства после ремонта сетей

5 июня 2025 17:54
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Как доложили руководители компаний, благоустройство восстановлено на 822 объектах ООО «СКС» и около 700 объектах «Т Плюс».

4 июня глава города Самара Иван Носков совместно с директором филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» Маратом Феткулловым и главным инженером ООО «СКС» Игорем Давыдовым проверил ход ремонта инженерных коммуникаций, а также восстановления благоустройства после ремонта сетей. Как доложили руководители компаний, благоустройство восстановлено на 822 объектах ООО «СКС» и около 700 объектах «Т Плюс».

При восстановлении благоустройства в сквере Краснова на ул. Челюскинцев, а также участках в районе ул. Пензенской и ул. Чернореченской специалисты филиала «Самарский» ПАО «Т Плюс» учли пожелания жителей и использовали современные ландшафтные решения. В 3-м микрорайоне, в границах улиц Владимирская, Пензенская и Дачная, в прошлом году было заменено более 6 км квартальных тепловых сетей. Это позволило повысить надежность теплоснабжения для 35 зданий – многоквартирных жилых домов и социально-значимых объектов. В рамках восстановления благоустройства выполнено асфальтирование проездов и пешеходных зон, построены новые лестничные марши, смонтированы ограждения и уложен бордюрный камень.

В настоящее время специализированные организации завершают засыпку чернозема и посев газона. При этом, учитывая существенный перепад высот в 3-м микрорайоне, для укрепления склонов были использованы полимерные георешетки, которых здесь прежде не было. Они позволят в будущем защитить природный рельеф дворов от осыпания и сползания грунта.

«Единственное, от чего мы вынужденно отказались – возврат зеленых насаждений в охранных зонах теплосетей: корневая система крупных кустарников и деревьев разрушает строительные конструкции и приводит к провалам, инцидентам и аварийным ситуациям в системах теплоснабжения», – рассказал директор Самарского филиала «Т Плюс» Марат Феткуллов.

В ходе рабочего объезда глава Самары особое внимание уделил перекладке водопровода вдоль улицы Дачной, в границах улиц Чернореченской и Пензенской. На данном участке при поддержке Правительства Самарской области в 2025 году планируется старт реконструкции дороги, тротуаров. 

«Меняем два водовода диаметром 1000 мм протяженностью 2 км. В целом задачи по объекту выполнены на 50%, проведены гидравлические испытания. Строительно-монтажные работы полностью закончим до середины августа, – рассказал главный инженер ООО «СКС» Игорь Давыдов. – Параллельно завершаем работы на всех локациях зимних вскрытий по городу, в полном объеме планируем восстановить благоустройство к середине июня. С учетом тех, что пришлись и на теплый сезон, у нас сейчас осталось 97 адресов».

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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