В Самаре приступили к укладке верхнего слоя покрытия проезжей части по проспекту Кирова  

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На этот раз 8 тысяч «квадратов» свежего покрытия появится на участке проспекта Кирова от улицы Стара-Загора до Московского шоссе.

Помимо фрезерования изношенного покрытия были выполнены работы по очистке и обеспыливанию дорожного полотна, а также розливу битумной эмульсии. Процесс производства работ – под непрерывным контролем МБУ г.о. Самара «Дорожное хозяйство».



Вскоре подрядная организация приступит к ремонту методом больших «карт» и участка, расположившегося в границах улицы Ново-Садовой и Московского шоссе. Таким образом, важнейший городской поперечник станет более комфортным и безопасным для автолюбителей.



Родителям школьников также не стоит волноваться: после ремонта подъезды к школам №№ 101, 48 и 157 станут гораздо удобнее. Подчеркнем, социальная направленность является приоритетным критерием при выборе дорог, подлежащих ремонту.

Фото: администрация Самары