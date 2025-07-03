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В Самаре приступили к приемке после капремонта первых 104 домов

3 июля 2025 17:33
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Параллельно капремонт продолжается на 469 жилых домах.

В Самаре приступили к приемке первых 104 многоквартирных домов, где завершился капитальный ремонт. В том числе отремонтировано 17 инженерных систем, 6 фасадов, 30 фундаментов и 54 кровли. Параллельно капремонт продолжается на 469 жилых домах. Работы выполняют подрядные организации по заказу регионального оператора «Фонд капитального ремонта Самарской области». 

В 2025 году в Самаре при содействии Фонда капитального ремонта Самарской области в планах отремонтировать 1030 многоквартирных домов, из них по 566 объектам заключены договоры на сумму 2,6 млрд рублей, ещё 464 здания участвуют в конкурсных процедурах по выбору подрядной организации. 

В двухэтажном многоквартирном доме №6 по улице Блюхера 1957 года постройки ведется капремонт крыши с заменой водосточной системы, установкой кровельного ограждения и снегозадержателей. На ул. Колхозной, 2, где в 2022 году уже отремонтировали инженерные системы, приводят в порядок фасад. В перечне основных работ - штукатурные работы, инъектирование трещин, восстановление гермошвов, окраска стен, а также монтаж козырьков, устройство входных групп и замена системы наружного водостока. 

В многоэтажном доме №19 по улице Красноармейской работы выполнены на 60%, и жители уже могут оценить промежуточный результат. В этом году здесь ремонтируют фундамент, заложенный еще в 1928 году.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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