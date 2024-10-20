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В Самаре планируют создать целый музейный квартал: планетарий, Третьяковка в Самаре и музей рок-н-ролла.

"Осталось все это соединить, благоустроить территорию, оборудовать парковки и пешеходные зоны", - сообщил в своем аккаунте ВК депутат Госдумы Александр Хинштейн..



Еще одна строительная площадка, на которой полным ходом идут завершающие работы, — бывший кинотеатр «Россия». Он станет домом для молодежного театра Театр для детей и молодежи «МАСТЕРСКАЯ». Строители обещают, что до конца текущего года все работы на объекте они завершат. Основная часть средств выделена из федерального бюджета, благодаря нацпроекту «Культура» и поддержке Министерство культуры Российской Федерации.



"Рассчитываем, что уже в 1-м квартале следующего года мы торжественно откроем двери театра для всех жителей города. Восстановив здание, мы ликвидировали проблему для жителе

Фото: аккаунт Хинштейна ВК