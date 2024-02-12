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В Самаре обсудили актуальные задачи по зимнему содержанию города

12 февраля 2024 16:44
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Вывоз снега и обработка территорий.

Продолжается очистка и обработка противогололедными материалами проезжих частей и тротуаров, вывоз снега. С 1 по 11 февраля с территории города вывезли больше 89 тысяч тонн снега. Сегодня в дневную смену в уборке города задействовано 307 единиц техники и 3272 дворника.

Совместно с ГИБДД принимаются меры по эвакуации автомобилей, препятствующих уборке. Так, за сутки на штрафстоянку доставлено восемь транспортных средства, которые были припаркованы с нарушениями ПДД.

Продолжается уборка снега и во внутригородских районах. Напомним, за очистку входных групп и дворовых территорий отвечают  управляющие компании, ТСЖ, ТСН и ЖСК.

Так, в социальных сетях жители писали о неудовлетворительной уборке снега в ЖК «Надежда» на 5-ой просеке. Накануне, после неоднократно выписанных районной Администрацией предостережений, управляющая компания всё же приступила к исполнению своих обязанностей.

Также на совещании затронули вопрос складирования снега после уборки на улично-дорожной сети предприятиями и организациями. Глава Самары призвала хозяйствующие субъекты вывозить снег на полигоны. Это позволит минимизировать риски подтопления территорий в весенний период.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

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