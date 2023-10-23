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В Самаре на торги выставили квартал в границах улиц Дыбенко, Авроры, Печерской, внутридворового проезда в Октябрьском районе.

— Аукцион состоится 16 ноября. В нем будет распределено на конкурсной основе право на заключение договора комплексного развития территории в 53,7 тысячи квадратных метров. Начальная цена — 4 156 603 рубля, — говорится в распоряжении мэрии.

У победителя торгов будет 5 лет, чтобы расселить жителей, зачистить территорию и построить новые дома. Уже известно, что под снос попадут здания с адресами:

Дыбенко, 11, 13, 15, 17;

Печерская, 24, 22, 26, 30, 32;

переулок Сокольский, 21.

На месте старых домов и пустырей и появится современная инфраструктура и высотки. Из социальных объектов застройщика, например, обяжут построить детский сад. На всё это инвестору дадут 9 лет., пишет 63.ру