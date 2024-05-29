В Самаре будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Вилоновской и Буянова

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с ремонтом подземного газопровода на территории города Самара с 05:00 3 июня 2024 года до 23:59 30 июня 2024 года будет ограничено движение транспорта на пересечении улиц Вилоновской и Буянова.

В период ремонта коммуникаций автобусы маршрута № 50 будут следовать по скорректированной схеме.

Подробнее с временными схемами организации движения, включая движение общественного транспорта, можно ознакомиться в приложениях.

Фото: администрация Самары