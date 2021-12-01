В Самаре завершается реконструкция исторической мечети на улице Алексея Толстого

В областной столице продолжается реконструкция Исторической мечети в центре Самары. Располагается она на улице Алексея Толстого. Восстановительные работы, ход которых обсудили 30 ноября в региональном правительстве, здесь ведутся с 2008 года на средства областного бюджета и пожертвования прихожан.
Вот что уже удалось сделать к концу 2021 года:
«Многое уже сделано, и работы по восстановлению здания Исторической мечети необходимо завершать. Этого с нетерпением ждут и верующие, и все жители Самары», - отметил председатель областного Правительства Виктор Кудряшов.
Предстоит еще заменить окна и двери, завершить отделку, утеплить фасад, установить декоративные элементы, смонтировать кованные ограждения, запустить вентиляцию и благоустроить территорию.
Напомним, здание имеет историческую и архитектурную ценность. Оно является объектом культурного наследия регионального значения. В этом году Самарская историческая мечеть отпраздновала свой 130 день рождения, сообщает ГТРК Самара.