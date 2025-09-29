141

В Самаре завершается первый этап благоустройства парка имени Щорса. При поддержке программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» там оборудована площадка для выгула собак. Также в областной столице завершено благоустройство дворов по нацпроекту. Выполненные работы глава города Иван Носков оценил во время рабочего выезда в Железнодорожный район.



В парке готовность первого этапа составляет порядка 90%.



Площадка для выгула собак в парке им. Щорса предназначена для выгула разных пород, оснащена песчаным покрытием и оборудованием для дрессировки. Для безопасности вход выполнен в виде тамбура-шлюза. По поручению главы города МАУ «Парки Самары» отдельно будет проработан вопрос текущего содержания площадки. Также в рамках первого этапа благоустройства в парке уложено порядка 740 квадратных метров тротуарной плитки, высажены ель, спирея, липа, рябина, сирень, дерен, кизильник, установлены лавки и урны.



Во дворе домов №№ 42-46 по ул. Тухачевского о результатах благоустройства главе города рассказали активные жители. Здесь появилась детская площадка с игровым комплексом и качелями, спортивная площадка с тренажерами и теннисным столом, а также зона тихого отдыха; высажена ель, липы и дубы. Общая сумма работ составила более 6 млн рублей. По периметру двора силами ресурсоснабжающей организации «Т Плюс», выполнившей здесь работы по перекладке теплосетей, обновлены дворовые проезды.





Фото: администрация Самары