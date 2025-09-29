Я нашел ошибку
Главные новости:
В нем будет размещено диагностическое отделение.
В Самаре на 3-й Просеке возводят диагностический модуль поликлиники №14
Прощание состоится 30.09.2025 в 10:00 в конференц-зале больницы им. Н.И. Пирогова.
В Самаре скончался врач-хирург высшей категории, кандидат медицинских наук, Игорь Антропов 
Кирилл Пульвер стал двукратным призером соревнований.
В Самаре встретили призера ЧМ по паралимпийскому плаванию Кирилла Пульвера
В Анапе завершился Кубок России по пляжному футболу 2025 года. Победителем стал «Кристалл» из Санкт-Петербурга.
Игрок пляжных «Крыльев Советов» - лучший бомбардир Кубка России
Самарскую область в сборной России представит ученик 10 класса «Самарского регионального центра для одаренных детей» Иван Миронов.
Дмитрий Чернышенко: Международное движение по финансовой безопасности вовлекло уже более 6 млн человек
Самарская область представляет на своем стенде передовые разработки и продукцию ведущих предприятий.
Делегация Самарской области участвует в международной выставке «ИННОПРОМ. Беларусь»
Проект реализуется при поддержки Ассоциации региональной молодёжи и проекта «Предпринимательство» партии «Единая Россия» в Самарской области.
В Москве завершил свою работу двухдневный образовательный интенсив «Школа дипломатии»
Выполнившим условия жителям Самары, Новокуйбышевска, Тольятти и Сызрани энергетики спишут имеющиеся пени.
Больше 28 тысяч жителей Самарской области приняли участие в акции «Плати – не ПЕНЯй!»
В Самаре пройдет экскурсия для детей «Камера! Мотор! Детство!»
Детский этнографический фестиваль «О РОДном НАРОДном» приглашает жителей и гостей Самары
Сотрудники ГАИ СО провели профилактическое мероприятие для детей
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре завершается первый этап благоустройства парка имени Щорса

29 сентября 2025 15:57
141
В парке уложено порядка 740 квадратных метров тротуарной плитки, высажены ель, спирея, липа, рябина, сирень, дерен, кизильник, установлены лавки и урны. 

В Самаре завершается первый этап благоустройства парка имени Щорса. При поддержке программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни» там оборудована площадка для выгула собак. Также в областной столице завершено благоустройство дворов по нацпроекту. Выполненные работы глава города Иван Носков оценил во время рабочего выезда в Железнодорожный район.

В парке готовность первого этапа составляет порядка 90%. 

Площадка для выгула собак в парке им. Щорса предназначена для выгула разных пород, оснащена песчаным покрытием и оборудованием для дрессировки. Для безопасности вход выполнен в виде тамбура-шлюза. По поручению главы города МАУ «Парки Самары» отдельно будет проработан вопрос текущего содержания площадки. Также в рамках первого этапа благоустройства в парке уложено порядка 740 квадратных метров тротуарной плитки, высажены ель, спирея, липа, рябина, сирень, дерен, кизильник, установлены лавки и урны. 

Во дворе домов №№ 42-46 по ул. Тухачевского о результатах благоустройства главе города рассказали активные жители. Здесь появилась детская площадка с игровым комплексом и качелями, спортивная площадка с тренажерами и теннисным столом, а также зона тихого отдыха; высажена ель, липы и дубы. Общая сумма работ составила более 6 млн рублей. По периметру двора силами ресурсоснабжающей организации «Т Плюс», выполнившей здесь работы по перекладке теплосетей, обновлены дворовые проезды.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

