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 О чем на оперативном совещании губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева доложила первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова.
В Самаре вывезено 118 незаконно установленных торговых объектов
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В Самаре вывезено 118 незаконно установленных торговых объектов

21 апреля 2025 18:42
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 О чем на оперативном совещании губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева доложила первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова.

В Самаре проводятся масштабные мероприятия, направленные на устранение незаконных торговых объектов. О чем на оперативном совещании губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева доложила первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова.

«Ранее в Самаре ежегодно вывозилось примерно 50-60% незаконных торговых объектов, но сейчас ситуация изменилась кардинально. Сегодня наша главная задача, поставленная главой города Иваном Николаевичем Носковым, заключается в полном устранении всех торговых объектов, внесенных в реестр незаконных. Понимая важность внешнего облика нашего города, мы внесли соответствующие изменения в Правила благоустройства, разрабатываем специальные дизайн-коды для нестационарных торговых объектов. Со всеми предпринимателями проводим разъяснительную работу. Большинство осознают необходимость соблюдения единых стандартов и выражают готовность работать строго в рамках действующего законодательства», - рассказала Юлия Ашуркова.

Работа по выявлению незаконно установленных торговых объектов администрациями города и районов Самары продолжается. По состоянию на 1 января реестр таких объектов насчитывал 209 единиц, из них уже вывезено 118. 

Кроме того, дополнительно активизирована борьба с уличной лоточной торговлей. За первый квартал текущего года выписано 268 административных протоколов, общая сумма штрафов достигла почти 760 тыс. рублей. 

Юлия Ашуркова отметила, что администрация города направила в Губернскую Думу свои предложения о поправках в закон «Об административных правонарушениях на территории Самарской области». 

Напомним, консультацию по вопросам организации торговли в городе Самара можно получить в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли администрации города по адресу: ул. Галактионовская 25 , тел. 333-39-29.

 

Фото:   администрация Самары

 

Теги: Самара

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