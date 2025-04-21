В Самаре вывезено 118 незаконно установленных торговых объектов

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В Самаре проводятся масштабные мероприятия, направленные на устранение незаконных торговых объектов. О чем на оперативном совещании губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева доложила первый заместитель главы Самары Юлия Ашуркова.



«Ранее в Самаре ежегодно вывозилось примерно 50-60% незаконных торговых объектов, но сейчас ситуация изменилась кардинально. Сегодня наша главная задача, поставленная главой города Иваном Николаевичем Носковым, заключается в полном устранении всех торговых объектов, внесенных в реестр незаконных. Понимая важность внешнего облика нашего города, мы внесли соответствующие изменения в Правила благоустройства, разрабатываем специальные дизайн-коды для нестационарных торговых объектов. Со всеми предпринимателями проводим разъяснительную работу. Большинство осознают необходимость соблюдения единых стандартов и выражают готовность работать строго в рамках действующего законодательства», - рассказала Юлия Ашуркова.



Работа по выявлению незаконно установленных торговых объектов администрациями города и районов Самары продолжается. По состоянию на 1 января реестр таких объектов насчитывал 209 единиц, из них уже вывезено 118.



Кроме того, дополнительно активизирована борьба с уличной лоточной торговлей. За первый квартал текущего года выписано 268 административных протоколов, общая сумма штрафов достигла почти 760 тыс. рублей.



Юлия Ашуркова отметила, что администрация города направила в Губернскую Думу свои предложения о поправках в закон «Об административных правонарушениях на территории Самарской области».



Напомним, консультацию по вопросам организации торговли в городе Самара можно получить в департаменте экономического развития, инвестиций и торговли администрации города по адресу: ул. Галактионовская 25 , тел. 333-39-29.

Фото: администрация Самары