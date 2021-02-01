В Самаре выберут подрядчика для содержания и ремонта фонтанов

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В Самаре прокуратура выступила с протестом на постановление городской администрации о выделении субсидий из бюджета на выполнение работ по ремонту и содержанию городских фонтанов и поливочного водопровода.

В надзорном ведомстве потребовали, чтобы этот порядок признали утратившим силу и определить организацию, которая будет выполнять эти виды работ на конкурсной основе.

С победителем будет заключён муниципальный контракт. На выполнение данных работ из городского бюджета выделили 41 млн рублей, пишет ПроГородСамара.