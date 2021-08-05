В Самаре вновь ищут подрядчика для консервации "Дома с атлантами"

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Министерство культуры Самарской области вновь ищет подрядчика для консервации и защиты от вандалов особняка Шихобаловых, который также называют "Домом с атлантами". Это уже третья попытка с начала 2021 года.

Власти пытались найти подрядчика весной. Тогда была подана всего одна заявка, но ее отклонили. Повторные торги объявили летом. Итоги подвели в начале июля. На этот раз никто не изъявил желания поучаствовать в аукционе.



Ранее это был один лот стоимостью 5,8 млн рублей. Теперь его разбили на два. Так, Минкульт отдельно ищет подрядчика, который за 1,3 млн рублей защитит памятник архитектуры от вандалов. Работы нужно провести в течение 75 календарных дней.



Второй лот — консервация "Дома с атлантами". Сюда входят ремонт кровли, реставрационные работы в подвале, на 1 и 2 этажах. Начальная (максимальная) цена контракта — 4,5 млн рублей.



Таким образом, общая стоимость работ осталась прежней — 5,8 млн рублей. Итоги первого аукциона подведут 6 августа, второго — 12 августа, пишет Сова.инфо.



Напомним, особняк Шихобаловых находится на улице Венцека, 55. Его построили в 1890-е годы по проекту архитектора А.А. Щербачева.

Фото: Google Карты