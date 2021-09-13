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В Самаре ведутся плановые работы по обновлению тротуаров

13 сентября 2021 17:53
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В текущем сезоне предусмотрен ремонт 35 тротуаров. 28 из них уже обновлены.

В Самаре в плановом порядке ведутся работы по обновлению тротуаров. В текущем сезоне предусмотрен ремонт 35 тротуаров. 28 из них уже обновлены, 7 из них сейчас находятся в работе у дорожных служб. Еще на 14 дорогах в частном секторе была произведена отсыпка грунтовых дорог (дороги 5-й категории) асфальтобетонным гранулятом.

«Эти тротуары и дороги ремонтировали по обращениям жителей. Это, например, тротуары по улице Революционной на участке от Маломосковской до Подшипниковой, по улице Гая от Революционной до Скляренко, по улице Дзержинского в районе пересечения с улицей Мориса Тореза и другие. На сегодняшний момент на семи объектах, которые сейчас ремонтируют, работы закончат до 30 сентября», - рассказал руководитель Департамента городского хозяйства и экологии Администрации г.о. Самара Олег Ивахин.

Порядка 1100 квадратных метров пешеходной зоны по улице Революционной уже претерпели изменения.

«На данном участке мы произвели демонтаж непригодного для дальнейшей эксплуатации верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, устройство щебеночного основания, далее уложили финальные слои и заменили поребрики», - добавил представитель подрядной организации Максим Васильчук.

Стоит отметить, что этот участок обновили оперативно – в считанные дни.

«Покрытие тротуара давно пора было менять. Я очень рада, что смогу ходить в местную аптеку по новому, комфортному покрытию, - отметила жительница дома № 52 на улице Революционной Зинаида Ежикова. - Это решающий момент для всех представителей старшего поколения. Но и молодежь изменения, конечно, оценит».

 

Фото:   администрация Самары

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