В Самаре в завершающей стадии находятся работы на теплотрассах

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В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону в завершающей стадии находятся работы на теплотрассах, включающие не только ремонт и модернизацию теплосетей, но и восстановление благоустройства после вскрытий.

В связи с этим, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, по нескольким участкам улично-дорожной сети, где ведутся вышеуказанные работы, будет временно ограничено движение транспорта:

- с 06:00 13 сентября 2024 года до 23:59 20 сентября 2024 года – по улице Гастелло, на участке от дома № 47 по улице Гастелло до улицы Стара-Загора;

- с 06:00 13 сентября 2024 года до 23:59 20 сентября 2024 года – по улице Гастелло, на участке от дома № 57 по Московскому шоссе до улицы Стара-Загора;

- с 06:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года – по улице Блюхера, на участке от дома № 89 по улице Ивана Булкина до улицы Карбышева;

- с 06:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года – по Измайловскому переулку, на участке от дома № 2 до дома № 23;

- с 06:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года – по улице Нагорной, на участке от дома № 86 по улице Ново-Вокзальной до дома № 23 по улице Нагорной;

- с 06:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года – по улице Нагорной, на участке от дома № 47 по Ташкентскому переулку до улицы Пугачевской;

- с 06:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года – по улице Пугачевской, на участке от дома № 73а до дома № 85а.

Подробно с временными схемами организации дорожного движения в указанные периоды можно ознакомиться в приложениях.

Фото: администрация Самары