Я нашел ошибку
Главные новости:
В Самаре ночью +14, +16°С, днем +23, +25°С.
13 сентября в губернии без осадков, ночью +6, +11°С, днем +21, +26°С
Они покинули корабль Crew Dragon на несколько минут и вернулись обратно.
Туристы впервые в истории вышли в открытый космос
В сочетании с чем-либо горох — отличный источник клетчатки, белка, аминокислот, витамин.
Диетолог, нутрициолог:  горох нежелательно употреблять людям с проблемами желудка
По нескольким участкам улично-дорожной сети, где ведутся работы, будет временно ограничено движение транспорта.
В Самаре в завершающей стадии находятся работы на теплотрассах
В настоящее время на 5 объектах уже нанесена горизонтальная дорожная разметка термопластиком.
В Тольятти завершаются работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги»
В честь Дня рождения Петра Владимировича в Музее имени Алабина будут проведены праздничные мероприятия.
В Самаре отмечают 200-летия со дня рождения Петра Алабина
Контракт с опытным экс-нападающим сборной России подписан до конца сезона 2024/25.
 Артём Дзюба стал игроком тольяттинского «Акрона»
Школьные лесничества не только прошли все испытания, но и показали себя с творческой стороны.
В Красноярском районе прошёл региональный слет школьных лесничеств
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +23 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 91.27
0.16
EUR 100.74
0.24
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Самаре отмечают 200-летия со дня рождения Петра Алабина
В Самарской областной научной библиотеке пройдут кинопоказы в рамках фестиваля «Соль земли»
Заключительную пешеходную экскурсию сезона проведет Музей Эльдара Рязанова в Самаре
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре в завершающей стадии находятся работы на теплотрассах

12 сентября 2024 19:55
79
По нескольким участкам улично-дорожной сети, где ведутся работы, будет временно ограничено движение транспорта.

В Самаре в рамках подготовки к отопительному сезону в завершающей стадии находятся работы на теплотрассах, включающие не только ремонт и модернизацию теплосетей, но и восстановление благоустройства после вскрытий.

В связи с этим, в целях обеспечения безопасности дорожного движения, по нескольким участкам улично-дорожной сети, где ведутся вышеуказанные работы, будет временно ограничено движение транспорта:
- с 06:00 13 сентября 2024 года до 23:59 20 сентября 2024 года – по улице Гастелло, на участке от дома № 47 по улице Гастелло до улицы Стара-Загора;
- с 06:00 13 сентября 2024 года до 23:59 20 сентября 2024 года – по улице Гастелло, на участке от дома № 57 по Московскому шоссе до улицы Стара-Загора;
- с 06:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года – по улице Блюхера, на участке от дома № 89 по улице Ивана Булкина до улицы Карбышева;
- с 06:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года – по Измайловскому переулку, на участке от дома № 2 до дома № 23;
- с 06:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года – по улице Нагорной, на участке от дома № 86 по улице Ново-Вокзальной до дома № 23 по улице Нагорной;
- с 06:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года – по улице Нагорной, на участке от дома № 47 по Ташкентскому переулку до улицы Пугачевской;
- с 06:00 13 сентября 2024 года до 23:59 30 сентября 2024 года – по улице Пугачевской, на участке от дома № 73а до дома № 85а.
Подробно с временными схемами организации дорожного движения в указанные периоды можно ознакомиться в приложениях.

 

Фото:   администрация Самары

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России в Самарской области
12 сентября 2024  13:53
Начальник Самарской таможни проведет прием граждан в приемной Президента России в Самарской области
296
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарского региона по случаю Дня дружбы народов
12 сентября 2024  10:14
Вячеслав Федорищев обратился к жителям Самарского региона по случаю Дня дружбы народов
274
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
11 сентября 2024  13:08
Жители областной столицы могут принять участие в опросе, посвященном инвестиционной привлекательности Самары
543
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
11 сентября 2024  11:11
Креативный бизнес и ремесленники Самарской области примут участие в конкурсе «Мастер года − 2024»
2032
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
11 сентября 2024  09:59
Вячеслав Федорищев вступит в должность губернатора Самарской области 13 сентября
453
Весь список