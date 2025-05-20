В Самаре в усиленном режиме устраняют последствия шквалистого ветра и дождя

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В Самаре устраняют последствия сильного дождя и шквалистого ветра. По прогнозам «Приволжского УГМС», вечером 20 мая его порывы могут так же достигать 25 м/с. В ликвидации последствий задействованы бригады городских служб благоустройства, районные администрации, профильные муниципальные предприятия, подрядчики, МБУ, ресурсоснабжающие компании, управляющие организации и подразделения транспортной сферы.



«Дорожные и коммунальные службы города перевели на усиленный режим работ. В течение дня зафиксировано свыше 50 инцидентов, в том числе более 30 деревьев, упавших на проезжую часть, автомобили, кровли зданий и контактные сети. Пострадавших нет. На участки оперативно направляем аварийные бригады, которые распиливают рухнувшие деревья, убирают ветки, расчищают дороги и тротуары. Все адреса держим на контроле до полного исполнения, - отметил заместитель главы города Самара Михаил Малыхин. – До конца завтрашнего дня профильные службы должны проверить и при необходимости восстановить остановочные павильоны. Также восстановим светофоры и, если это требуется, заменим дорожные знаки».



В работе МП «Благоустройство» сегодня порядка 25 адресов. Поваленные ветром деревья распилены на ул. Бобруйской, 100, ул. Вольской, 22, ул. XXII Партсъезда/ул. Стара-Загора, пр. Карла Маркса, 269, ул. Партизанской, 202, ул. Буянова, 51, ул. Гагарина, 79, ул. Блюхера/ул. Санфировой, ул. ВилоновскоЙ, 70, ул. Ново-Вокзальной (у парка «Молодежный»), ул. Батайской и др. Освободившиеся бригады оперативно направляются на следующие адреса.



«Наша дежурная служба объезжает город и оперативно дополняет уже имеющийся перечень работ. Убираем упавшие деревья и ветки, проверяем дождеприемники, где это необходимо, очищаем от листвы и мусора. Там, где ливневки не оборудованы, либо не полностью справляются со своим функционалом, воду откачиваем. Три илососа задействовали в Куйбышевском районе - на улицах Осетинской, Бакинской, Фасадной, Грозненской, Арбатской, Фестивальной, Кишиневской, Липяговской, Парниковой Флотской, Белорусской, Сельской, в переулке Утевском, а также на Шестой просеке. К вечеру общий объем откачанной воды составил около 300 кубометров», – сообщил и.о. директора МП г.о. Самара «Благоустройство» Алексей Шулик.



Распил и уборка деревьев на улицах, где зеленые насаждения упали на автомобили, МП «Благоустройство» начинает только после того, как сотрудники Госавтоинспекции завершают фиксацию данных фактов.

В связи с непогодой сегодня была скорректирована работа общественного транспорта. К середине дня на свои обычные маршруты вернулись автобусы №№ 6, 21, 27, 34, 38, троллейбусы № 4, 4к, 7, 10, 15 и трамваи № 4, 5, 13, 18, 20, 20к, 21, 23. Специалисты МП «ТТУ» завершили работы на ул. Ново-Садовой (между ул. Ерошевского и ул. Часовой), починили контактную сеть в районе перекрестка улиц Красноармейской и Самарской, привели в порядок пути у перекрестка улиц Советской и Свободы.



Напомним, при сильном ветре МЧС Самарской области рекомендует избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, щитами рекламы и витринами, держаться дальше от карнизов домов, рекламных стендов и растяжек и не стоять возле непрочных навесов и прогнивших стволов деревьев.



Об инцидентах и необходимости проведения работ по ликвидации последствий непогоды горожане могут сообщать по телефону диспетчерской Департамента городского хозяйства и экологии: 8 (846) 266-56-17 или по единому телефону 112.

Фото: администрация Самары