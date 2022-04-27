В Самаре в рамках нацпроекта продолжается обновление дорог

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Для того чтобы сделать для водителей более комфортным объездной путь по Советской Армии, подрядная организация приступила к ремонту большими «картами» участка улицы в границах Ново-Садовой и Пятой просеки. В настоящее время уже выполнены работы по фрезерованию асфальтобетонного покрытия на площади порядка 15 тыс.кв. м, а также укладке асфальтобетонной смеси. Новое покрытие уже появилось на 6 тыс.кв. м автодороги. Работы ведутся в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги».



Помимо обновления дорожного полотна дорожные службы проведут работы по установке колодцев (ливневых и смотровых) на проектную отметку, а также отремонтируют уширение остановочной площадки общественного транспорта.



Работами в рамках реализации нацпроекта охвачено три объекта – ул. Советской Армии, Вилоновская, а также ул. Народная в Куйбышевском районе.

Фото: администрация Самары