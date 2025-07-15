В Самаре в рамках нацпроекта «Семья» отремонтируют библиотеку

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В Самаре продолжается летняя ремонтная кампания учреждений социальной сферы. В этом году работы разного уровня сложности проходят в 3 объектах спорта и 10 объектах культуры. Так, в рамках нацпроекта «Семья» впервые с момента открытия капитально ремонтируют библиотеку №3 МБУК «Централизованная система детских библиотек».

В данный момент в библиотеке №3 подрядчик завершает демонтажные работы и приступает к строительно-монтажным. Согласно проекту, на первом этаже, в зоне гостеприимства, расположится гардероб, комната матери и ребенка, гостиная для проведения мероприятий, детский читальный зал и игровая комната; на втором – зона книговыдачи, коворкинг, компьютерный класс, студия звукозаписи, выставочная зона, конференц-зал, мастерские и кинотеатр.

По поручению главы города Ивана Носкова, данному во время рабочего выезда в Куйбышевский район, в программу ремонта соцучреждений включен капремонт ограждения ДК «Нефтяник». До конца лета подрядчик полностью заменит основание ограждения, обновит металлоконструкции и установит 59 новых столбов.

Самые крупные ремонтные работы среди учреждений спорта в этом году пройдут в спортивной школе «Чайка» на ул. Сергея Лазо. В августе там приступят к капитальному ремонту фасада здания 2-х этажного пристроя спортивного корпуса.

В спортивной школе олимпийского резерва № 6 на ул. Стадионной уже завершено обустройство бетонного основания под площадку для проведения тестирования по нормативам ГТО, а в спортивной школе олимпийского резерва №13 им. Артешиной на ул. Ново-Вокзальной капитально ремонтируют тепловой узел здания спортзала.