В Самаре в праздничные дни работают волонтеры, которые помогают голосовать за благоустройство общественных территорий

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В Самаре продолжается голосование за парки, скверы и бульвары, которые могут благоустроить в 2023 году. Отдать свой голос можно на федеральной платформе 63.gorodsreda.ru, авторизовавшись через учетную запись на «Госуслугах», а также через платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе» - https://pos.gosuslugi.ru/lkp/. Проголосовать можно и офлайн – через волонтеров. В праздничные дни они работают в общественных местах: в торговых центрах и парках. С полным перечнем можно ознакомиться по ссылке - https://samadm.ru/media/news/36975/ .

Поучаствовать в выборе могут жители Самары старше 14 лет. Голосование продлится до 30 мая.