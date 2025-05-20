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В Самаре в микрорайоне Орловский намечено строительство дорожного полотна, особенно ожидаемого семьями с большим количеством детей, которым выделены здесь земельные наделы. Градоначальник Иван Носков проинформировал, что в настоящий момент происходит подготовка территорий под будущую магистраль, и эта процедура может занять от двух до трех месяцев.

В связи с продолжающейся активной застройкой в Орловском, возведение постоянной асфальтированной дороги пока не планируется, дабы предотвратить её повреждение тяжелой строительной техникой. Тем не менее, администрация города обещает в текущем году создать временную дорогу и начать подготовку проекта освещения.

Помимо этого, местные жители выразили пожелание организовать встречу с представителями компаний, предоставляющих коммунальные услуги. Более того, все заинтересованные жители Красноглинского района смогут получить информацию о программе компании «СКС» по модернизации и ремонту водопроводных и канализационных сетей, пишет Самара Онлайн 24.