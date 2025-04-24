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В Самаре в ходе весенней генеральной уборки с территории города вывезли уже более 21 тысячи кубометров мусора. Городские службы приводят в порядок аллеи, общественные пространства, парки, скверы, городскую набережную.



«В городе проводится ежедневный мониторинг выполнения генеральной уборки. Прошу обратить внимание на вывоз мусора после субботников и обрезки аварийных веток деревьев. Уверен, что и региональный оператор усилит свою работу по вывозу мусора с контейнерных площадок. После завершения генеральной уборки коммунальные и дорожные службы не расслабляются. Важно будет продолжить оперативную расчистку территорий после сноса незаконно установленных объектов, усилить текущее содержание улиц, общественных пространств, парков. Уборка города должна проводиться в круглосуточном режиме», – отметил глава города Самара Иван Носков.



По данным МАУ «Парки Самары», до конца апреля общее количество мусора и листвы, которое вывезут с территорий городских парков общей площадью свыше 1,2 млн квадратных метров, составит более 1,6 тысяч кубометров. Отметим, что в минувшие выходные там официально стартовал весенне-летний парковый сезон.



«К всероссийскому субботнику, который состоится 26 апреля, останутся лишь последние штрихи. Уже очищены и приведены в порядок основные аллеи, клумбы и газоны, подготовлены к работе аттракционы, проведены обязательные для деятельности освидетельствования. Работает и самый большой из аттракционов – находящееся в парке имени Юрия Гагарина колесо обозрения высотой 55 метров, там провели профилактические работы систем кондиционирования кабин. Запущена работа объектов общественного питания, размещенных в парках, они тоже готовы к приему гостей», – рассказал директор МАУ «Парки Самары» Константин Уланов.



До конца апреля вдоль городских дорог и на общественных пространствах будут завершены работы по ремонту и покраске урн и ограждений, а также опиловка сухих веток деревьев. Специализированные организации на 30% выполнили акарицидную обработку более 400 гектаров общественных территорий, кладбищ, школьных дворов и детских лагерей.



Напомним, что весенний марафон чистоты в Самаре продлится до конца текущего месяца. Второй общегородской субботник состоится 26 апреля. Для желающих присоединиться к наведению порядка, в районах будут работать пункты выдачи инвентаря. Также для уборки в крупных общественных пространствах инвентарь будет предоставлен на месте проведения работ.