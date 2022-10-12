Я нашел ошибку
Главные новости:
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. 
В Самарской области  бывший заведующий складом обвиняется в растрате
В Тольятти вандалы уничтожили коллекцию концептов АвтоВАЗа
В Тольятти вандалы уничтожили коллекцию концептов АвтоВАЗа
В Самарской области еще 628 человек заболели коронавирусом за сутки
В Самарской области еще 628 человек заболели коронавирусом за сутки
В Тольятти за год в два раза выросло число самозанятых
В Тольятти за год в два раза выросло число самозанятых
FAW намерен поставлять в Россию подержанные автомобили
FAW намерен поставлять в Россию подержанные автомобили
Подлежащие мобилизации могут сами пройти медкомиссию
Подлежащие мобилизации могут сами пройти медкомиссию
Спортсмены 63 региона приняли участие в международных соревнованиях по тхэквондо
Спортсмены 63 региона приняли участие в международных соревнованиях по тхэквондо
LADA Niva вновь стала доступна с кондиционером и подогревом сидений
LADA Niva вновь стала доступна с кондиционером и подогревом сидений
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 63.68
1.37
EUR 62.35
1.55
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Юных самарцев приглашают на Осенний бал-маскара в зоопарк
В СОУНБ расскажут о строительстве главных губернских мостов
В Тольятти в очередной раз пройдут всероссийские соревнований по каратэ "Кубок Дружбы"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре в 2023 году обновят более 43 километров дорог

12 октября 2022 12:03
140
В Самаре в 2023 году обновят более 43 километров дорог

В Самаре уже начали готовиться к следующему дорожно-строительному сезону. Специалисты проводят необходимую работу. 

На данный момент сотрудники проводят геодезические изыскания. Специалисты применяют нивелиры, рейки и курвиметры. Работы проводятся на улице Авроры, которая уже преобразилась в границах улиц Промышленности и Аэродромной. В следующем году обновление магистрали продолжится от улицы Аэродромной до дома № 17а по Московскому шоссе.

"Поскольку к работам по ремонту дорог требуется приступить уже в апреле, а в марте в нашей климатической зоне обычно еще лежит снег, уже сейчас подготовка – полным ходом, чтобы в следующем году, не теряя времени, при первой возможности со спокойной душой выйти на фрезерование, укладку и другие профильные работы», - отметил заместитель начальника производственно-технического отдела подрядной организации Максим Васильчук. 

Всего в новом году в Самаре только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят более 43 километров дорог. Ремонт дорожного полотна будет вестись во всех районах областного центра, включая отдаленные, пишет ГТРК Самара.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

В центре внимания
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
12 октября 2022  12:41
Начальник Управления ГИБДД ГУ МВД России по Самарской области полковник полиции Юрий Некрасов проведет прямую линию
263
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
11 октября 2022  13:48
В Самарской области продолжается работа над проектом регионального бюджета
422
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
11 октября 2022  11:48
Куда жаловаться самарцам, если в квартире по-прежнему холодно?
383
В Самарской области растет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса
11 октября 2022  11:26
В Самарской области растет число занятых в сфере малого и среднего бизнеса
410
Дмитрий Азаров нацелил глав муниципалитетов на системную работу по созданию социальных паспортов военнослужащих
10 октября 2022  22:45
Дмитрий Азаров нацелил глав муниципалитетов на системную работу по созданию социальных паспортов военнослужащих
654
Весь список