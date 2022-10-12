В Самаре в 2023 году обновят более 43 километров дорог

140

В Самаре уже начали готовиться к следующему дорожно-строительному сезону. Специалисты проводят необходимую работу.

На данный момент сотрудники проводят геодезические изыскания. Специалисты применяют нивелиры, рейки и курвиметры. Работы проводятся на улице Авроры, которая уже преобразилась в границах улиц Промышленности и Аэродромной. В следующем году обновление магистрали продолжится от улицы Аэродромной до дома № 17а по Московскому шоссе.

"Поскольку к работам по ремонту дорог требуется приступить уже в апреле, а в марте в нашей климатической зоне обычно еще лежит снег, уже сейчас подготовка – полным ходом, чтобы в следующем году, не теряя времени, при первой возможности со спокойной душой выйти на фрезерование, укладку и другие профильные работы», - отметил заместитель начальника производственно-технического отдела подрядной организации Максим Васильчук.

Всего в новом году в Самаре только по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обновят более 43 километров дорог. Ремонт дорожного полотна будет вестись во всех районах областного центра, включая отдаленные, пишет ГТРК Самара.