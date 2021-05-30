Я нашел ошибку
Главные новости:
В мире было продано более 70 млн копий его альбомов, его песни неоднократно возглавляли хит-парады в США.
Умер, получивший пять премий Grammy, Би Джей Томас
Серьезно пострадали две маленькие девочки.
В Барнауле лопнул батут, на котором прыгали дети
Из цикла «Солисты оркестра «Виртуозы Москвы» и К°».
Самарская филармония приглашает на концерт «Скрипка + Скрипка»
Объявлен желтый уровень опасности.
В Самарской области ожидаются грозы с сильным ветром
У персонала загородных лагерей проверяют знания в области пожарной безопасности.
Продолжается проверка детских лагерей региона на пожарную безопасность
Для извлечения тела водителя потребовалась помощь спасателей.
Сложился домкрат: водитель грузовика погиб ремонтируя автомобиль 
От всей души желаю вам крепкого здоровья, оптимизма, благополучия и успехов в труде на благо нашей родной губернии, на благо Отечества!
Поздравление Дмитрия Азарова с Днем химика 
В Самаре заболели 58 человек.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
Наверх
Самара  +28 °C, Тольятти  +26 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 73.59
0.13
EUR 89.67
0.01
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре названы победители турнира среди родительских школьных команд «Высший класс!»
В региональном центре «Мой бизнес» обсудили вопросы подготовки специалистов в сфере высоких технологий
Самарская областная библиотека отмечает Общероссийский день библиотек
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре узаконили узаконили гаражный кооператив на Тухачевского

30 мая 2021 12:39
166
В Самаре узаконили узаконили гаражный кооператив на Тухачевского

В Самаре подвели итоги публичных слушаний. Одним из вопросов, который вынесли на обсуждение, стали гаражные кооперативы в Железнодорожном и Промышленном районах областной столицы.

«Первый участок находится на пересечении улиц Тухачевского и Ново-Урицкого. Здесь располагаются хозкладовая и 5 гаражей. Их владелец просил разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства», — следует из документов, опубликованных на сайте мэрии Самары.

Второй ГСК, который просили оставить, находится в границах Ново-Вокзальной, Вольской, Калинина и Свободы. Для хранения машин здесь отвели больше 6000 квадратных метров.

Чиновники одобрили заявки от местных жителей. Это значит, что ГСК продолжат стоять и их не будут сносить.

Несколько лет назад в Самаре начался активный снос гаражей. Местные власти убирали из дворов и пустырей железные коробки тоннами. Под угрозу сноса даже попал гаражный кооператив, расположенный на Ташкентской. Но его жильцы смогли отстоять строение.

Между тем, как считают сами местные жители, из-за чрезмерно активного сноса гаражей в Самаре теперь можно наблюдать транспортный коллапс. Водителям негде оставлять свои машины, и они бросают их где попало, пишет 63.ру.

Теги: гаражи общественные слушания парковки

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
В первом квартале 2021 года спрос на аренду машиномест в Самаре вырос в 2 раза
28 мая 2021, 12:54
В первом квартале 2021 года спрос на аренду машиномест в Самаре вырос в 2 раза
Помимо обеспечения легального статуса гаражей, высокий спрос поддерживается потребностью россиян в парковочных пространствах в условиях плотной застройки и... Транспорт
399
Около 80% жителей Самары недовольны ситуацией с парковками в городе
07 мая 2021, 10:50
Около 80% жителей Самары недовольны ситуацией с парковками в городе
Каждый пятый самарец с личным автомобилем готов отказаться от него из-за сложностей с парковками в городе. Транспорт
682
В Самаре собираются построить общежития СамГУПС
26 апреля 2021, 11:55
В Самаре собираются построить общежития СамГУПС
Разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства будет принято после слушаний.  Строительство
986

В центре внимания
временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой. 
30 мая 2021  11:21
В Самаре временно ограничено движение транспорта на пересечении улицы Гастелло и дублёра улицы Ново-Садовой
Транспорт
472
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
30 мая 2021  11:07
В Самаре изменится схема движения троллейбусов №6
Транспорт
201
Участки для предварительного голосования Единой России открылись в Самарской области
30 мая 2021  10:10
Участки для предварительного голосования «Единой России» открылись в Самарской области
Выборы в Самарской области
263
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
28 мая 2021  13:12
Глава Самары выступила с ежегодным отчетом перед городской Думой
Общество
632
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
28 мая 2021  10:58
В Самаре продлят два автобусных маршрута № 30 и 35 и сократят №56
Транспорт
637
Весь список