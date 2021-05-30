В Самаре узаконили узаконили гаражный кооператив на Тухачевского

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В Самаре подвели итоги публичных слушаний. Одним из вопросов, который вынесли на обсуждение, стали гаражные кооперативы в Железнодорожном и Промышленном районах областной столицы.

«Первый участок находится на пересечении улиц Тухачевского и Ново-Урицкого. Здесь располагаются хозкладовая и 5 гаражей. Их владелец просил разрешить отклонение от предельных параметров разрешенного строительства», — следует из документов, опубликованных на сайте мэрии Самары.

Второй ГСК, который просили оставить, находится в границах Ново-Вокзальной, Вольской, Калинина и Свободы. Для хранения машин здесь отвели больше 6000 квадратных метров.

Чиновники одобрили заявки от местных жителей. Это значит, что ГСК продолжат стоять и их не будут сносить.

Несколько лет назад в Самаре начался активный снос гаражей. Местные власти убирали из дворов и пустырей железные коробки тоннами. Под угрозу сноса даже попал гаражный кооператив, расположенный на Ташкентской. Но его жильцы смогли отстоять строение.

Между тем, как считают сами местные жители, из-за чрезмерно активного сноса гаражей в Самаре теперь можно наблюдать транспортный коллапс. Водителям негде оставлять свои машины, и они бросают их где попало, пишет 63.ру.