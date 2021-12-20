В Самаре устраняют последствия первого обильного снегопада

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Управляющие организации и районные службы благоустройства устраняют последствия первого обильного снегопада.

В минувшие выходные с началом первых снегопадов коммунальные службы внутригородских районов начали работу по расчистке незакрепленных территорий, лестничных маршей и пешеходных дорожек во дворах, внутриквартальных проездов, придомовых территорий и подходов к подъездам.

В утренние часы понедельника для беспрепятственного передвижения горожан во дворах работает механизированная техника и дворники муниципальных служб благоустройства внутригородских районов, управляющих организаций, ТСЖ, ЖСК, ТСН.

Напоминаем жителям, что часто припаркованные автомобили мешают качественной расчистке дворовых территорий. Просим ориентироваться на информационные сообщения от управляющих организаций о планируемых работах.