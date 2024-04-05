Я нашел ошибку
Главные новости:
Основная цель испытаний – выявление дефектов трубопроводов, компенсаторов, опор и другого оборудования для повышения эксплуатационной надежности коммуникаций.
«Т Плюс» проведет температурные испытания тепловых сетей от Сызранской ТЭЦ
Эти ребята стали лучшими из 300 участников регионального этапа.
13 школьников и студентов Самарской области представят регион на Интеллектуальной олимпиаде ПФО 
Владение информацией поможет горожанам предусмотреть ряд нюансов.
В Самаре устанавливают желтые щиты, информирующие о ремонтных работах в 2024 году
Адреса возможных отключений водоснабжения.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Народный артист СССР Юрий Башмет считает фестиваль интересным как в профессиональном, так и в идейном плане.
Юрий Башмет: Фестиваль «Славянский дом» - это настоящее объединение славянской культуры через классическую оперу
В настоящее время в 2 муниципальных районах Самарской области введен режим «Чрезвычайная ситуация», в 13 муниципальных районах «Повышенная готовность».
Паводок: спасатели МЧС СО оказывают помощь населению
Результаты работы субъектов малого и среднего предпринимательства в Самарской области по итогам 2023 года озвучили в Минэкономразвития региона.
В Самарской области оборот субъектов МСП превысил 2 трлн рублей
В субботнике могут принять участие и неравнодушные горожане.
Завтра в Самаре пройдет первый субботник
Наверх
Самара  +15 °C, Тольятти  +12 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 92.31
-0.08
EUR 100.07
0.64
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В лесных питомниках региона проводятся работы по чернению снега
В Самаре пройдет лекция «Человек ниоткуда», или Как в СССР искали снежного человека»
Самодеятельные театры губернии покажут премьерные спектакли на областном фестивале «ТеатроБУМ»
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре устанавливают желтые щиты, информирующие о ремонтных работах в 2024 году

5 апреля 2024 16:16
64
Владение информацией поможет горожанам предусмотреть ряд нюансов.

Всего в 2024 году в ходе реализации дорожного нацпроекта “Безопасные качественные дороги” приведут в нормативное состояние 21 объект совокупной протяженностью 26,11 км: методом больших «карт» – 18 объектов, комплексно – 3 улицы.

Все участки обозначаются брендированными щитами. Они с желтым фоном, символикой нацпроекта «Безопасные качественные дороги»; изготовлены в соответствии с ГОСТом.

Конструкции необходимы, прежде всего, для информирования горожан о запланированных работах. Владение информацией поможет горожанам предусмотреть ряд нюансов: например, на какой территории лучше припарковать свои автомобили или как объехать участок.

Основные данные об участке, заказчике, подрядчике, сроках ремонта – в открытом доступе, на щитах. Более того, указывается лицо, ответственное за производство работ, и номер телефона, чтобы при возникновении тех или иных вопросов можно было сразу связаться с представителем подрядной организации.

К середине текущей недели один из подрядчиков, который в рамках дорожного нацпроекта отремонтирует 7 объектов, полностью справился с установкой информационных конструкций. Аналогичную задачу продолжает выполнять вторая подрядная организация, у которой согласно муниципальному контракту 14 вверенных объектов.

В первую очередь будут обновлять дороги с наиболее значительными разрушениями, при этом с интенсивным движением, маршрутами общественного транспорта, а также участки, ведущие к объектам социальной инфраструктуры и местам притяжения горожан.

 

Фото:   горадминистрация

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Народный артист СССР Юрий Башмет считает фестиваль интересным как в профессиональном, так и в идейном плане.
05 апреля 2024, 15:35
Юрий Башмет: Фестиваль «Славянский дом» - это настоящее объединение славянской культуры через классическую оперу
Народный артист СССР Юрий Башмет считает фестиваль интересным как в профессиональном, так и в идейном плане. Культура
70
В субботнике могут принять участие и неравнодушные горожане.
05 апреля 2024, 14:57
Завтра в Самаре пройдет первый субботник
В субботнике могут принять участие и неравнодушные горожане. Общество
72
Что делать для предупреждения стрессов? Почему у недостаточно физически активных людей повышен риск смертности? Как отказ от вредных привычек может защитить от опасных болезней?
05 апреля 2024, 14:31
Врач - методист из Самары рассказывает, что делать для предупреждения стрессов  
Что делать для предупреждения стрессов? Почему у недостаточно физически активных людей повышен риск смертности? Как отказ от вредных привычек может защитить... Общество
154

В центре внимания
В Самаре суд вынес приговор экс-главе бюро медсоцэкспертизы
5 апреля 2024  13:38
В Самаре суд вынес приговор экс-главе бюро медсоцэкспертизы
158
Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог
5 апреля 2024  12:59
Жителей Самарской области спросят о состоянии дорог
180
Аномальный паводок отмечен в Самарском регионе
5 апреля 2024  12:50
Аномальный паводок отмечен в Самарском регионе
315
Дмитрий Азаров обсудил с командованием армии помощь подразделениям, где служат самарцы.
4 апреля 2024  18:45
Губернатор Дмитрий Азаров передал дополнительную технику в зону СВО
388
 Дмитрий Азаров в ходе командировки проинспектировал восстановительные работы на объектах социальной инфраструктуры в городе-побратиме Снежное ДНР.
4 апреля 2024  16:12
Дмитрий Азаров обсудил с главой города-побратима Снежное планы по восстановлению соцобъектов
426
Весь список