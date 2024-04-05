В Самаре устанавливают желтые щиты, информирующие о ремонтных работах в 2024 году

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Всего в 2024 году в ходе реализации дорожного нацпроекта “Безопасные качественные дороги” приведут в нормативное состояние 21 объект совокупной протяженностью 26,11 км: методом больших «карт» – 18 объектов, комплексно – 3 улицы.

Все участки обозначаются брендированными щитами. Они с желтым фоном, символикой нацпроекта «Безопасные качественные дороги»; изготовлены в соответствии с ГОСТом.

Конструкции необходимы, прежде всего, для информирования горожан о запланированных работах. Владение информацией поможет горожанам предусмотреть ряд нюансов: например, на какой территории лучше припарковать свои автомобили или как объехать участок.

Основные данные об участке, заказчике, подрядчике, сроках ремонта – в открытом доступе, на щитах. Более того, указывается лицо, ответственное за производство работ, и номер телефона, чтобы при возникновении тех или иных вопросов можно было сразу связаться с представителем подрядной организации.

К середине текущей недели один из подрядчиков, который в рамках дорожного нацпроекта отремонтирует 7 объектов, полностью справился с установкой информационных конструкций. Аналогичную задачу продолжает выполнять вторая подрядная организация, у которой согласно муниципальному контракту 14 вверенных объектов.

В первую очередь будут обновлять дороги с наиболее значительными разрушениями, при этом с интенсивным движением, маршрутами общественного транспорта, а также участки, ведущие к объектам социальной инфраструктуры и местам притяжения горожан.

Фото: горадминистрация