В Самаре устанавливают светофоры у школ

143

Перед началом учебного года в мэрии Самары прошло заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения. Провел его первый заместитель главы города Михаил Малыхин. Главная тема - территории у школ и детсадов.

- Безопасность рядом с образовательными учреждениями - в приоритете. До конца августа дорожные службы должны завершить проверку знаков, разметки и искусственных неровностей, а также обрезать деревья, которые мешают обзору на перекрестках, - отметил Малыхин.

Комиссия отдельно обсудила объекты, где пешеходные зоны выходят прямо на проезжую часть. Там устанавливают светофоры, в том числе с мигающим желтым сигналом, чтобы привлечь внимание водителей. Уже есть конкретные примеры: возле школы № 119 на улице Экспериментальной поставили светофор с подсветкой перехода.



Также руководителям транспортных компаний поручено напомнить водителям и кондукторам о соблюдении правил, особенно вблизи школ. Акцент - на недопустимости высадки детей без сопровождения взрослых. Город рассчитывает, что эти меры помогут сделать дорогу в школу безопасной для каждого ребенка, пишет Сова.