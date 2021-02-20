В Самаре улица Ново-Садовая будет закрыта в июле 2021 года

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Работы закончатся в 2023 году.

В регионе активным образом проводится ремонт улицы Ново - Садовой. Главные работы будут начаты уже этим летом. Пока что ведется подготовка к проведению работ. Уже к концу 2023 года на ул. Ново-Садовая должна появиться многоуровневая развязка.

В настоящее время на определенных участка дорог закрыто движение, начиная от 6-й Радиальной до 22 Партсъезда. Там ведется прокладка водопроводных труб. После будут проводиться работы по проводке электросетей.

Уже в июле текущего года подрядчиком будут завершены работы на дублере и будут начаты работы по возведению самого путепровода. На этот период полностью закроют движение автомобилей.

В общей сложности на дублере ведется большой комплекс работ. Будет благоустроена территория вокруг дублера, проложена плитка для тротуара, проведут электричество.

Фото: Маркелова Екатерина