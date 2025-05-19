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Протяженность участка ремонта от улицы Ташкентской до Волжского шоссе – 5,78 км. 
В Самаре стартует ремонт улицы Демократической
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В Самаре стартует ремонт улицы Демократической

19 мая 2025 15:57
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Протяженность участка ремонта от улицы Ташкентской до Волжского шоссе – 5,78 км. 

В ночь с 19 на 20 мая 2025 года в Самаре стартует ремонт автомобильной дороги по улице Демократической в Самаре. Протяженность участка ремонта от улицы Ташкентской до Волжского шоссе – 5,78 км. 

Ремонт будет вестись преимущественно в ночное время – с 22.00 до 6.00. Работы начнутся с фрезерования проезжей части от улицы Ташкентской по направлению из города. 

В рамках ремонта также предусмотрено восстановление верхнего слоя покрытия проезжей части с применением щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на ПБВ-60, применяемой на дорогах с высокой интенсивностью движения. Кроме того, запланированы работы по замене люков смотровых колодцев, бортового камня, ремонту тротуаров, укреплению обочин, замене дорожных знаков, нанесению разметки термопластиком и холодным пластиком. 

На пересечении улицы Демократической с улицей Арены-2018 запланированы дополнительные мероприятия по защите основания дорожного покрытия от грунтовых и поверхностных вод. Срок завершения всех работ – 1 августа 2025 года.

Напомним, что в этом году в Самаре будет проведен ремонт четырех участков региональных трасс протяженностью 25 км. В настоящее время по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» ведется устройство дорожного покрытия на участке Московского шоссе от проспекта Кирова до выезда из города. Срок завершения работ – 1 сентября 2025 года.  

Также по нацпроекту будут приведены в нормативное состояние Волжское и Красноглинское шоссе, входящие в «гостевой» маршрут движения из аэропорта «Курумоч» в областную столицу. Общая протяженность ремонта дорог в Самаре с учетом сети местного значения в 2025 году составит более 70 км. 

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