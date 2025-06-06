Я нашел ошибку
Главные новости:
В Совфеде предложили увеличить штраф за курение в подъездах
В Совфеде предложили увеличить штраф за курение в подъездах
Сызранец зашел в магазин, оставив велосипед непристегнутым, и вор этим воспользовался
Сызранец зашел в магазин, оставив велосипед непристегнутым, и вор этим воспользовался
В России предложили отменить оплату проезда для грузовиков
В России предложили отменить оплату проезда для грузовиков
В Самаре стартовала программа асфальтировки проездов к социальным объектам
В Самаре стартовала программа асфальтировки проездов к социальным объектам
У самарца конфисковали автомобиль, который использовался для перевозки прекурсоров
У самарца конфисковали автомобиль, который использовался для перевозки прекурсоров
«Магнит» может продать свои гипермаркеты «Ленте»
«Магнит» может продать свои гипермаркеты «Ленте»
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов, где произведения Александра Пушкина читают чаще всего
Самарская область вошла в ТОП-10 регионов, где произведения Александра Пушкина читают чаще всего
«ВымпелКом» и «Ростелеком» завершили первый этап интеграции ИТ-платформ для аренды ресурсов
«ВымпелКом» и «Ростелеком» завершили первый этап интеграции ИТ-платформ для аренды ресурсов
Наверх
Самара  +18 °C, Тольятти  +17 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.13
0.63
EUR 90.66
1.35
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Во Всемирный день модерна пройдет лекция о метлахской плитке в Самаре
Баскетбольный клуб «Самара» приглашает на совместные тренировки
В Самаре пройдет бесплатная пешеходная экскурсия по модернизму
Весь список
  • Персональные данные
Всё в Дом Дороги ЖКХ Экология

В Самаре стартовала программа асфальтировки проездов к социальным объектам

6 июня 2025 11:02
95
В Самаре стартовала программа асфальтировки проездов к социальным объектам

С 1 июня по поручению главы города Самара Ивана Носкова стартовала программа ремонта подъездных путей и тротуаров к объектам соцсферы – школам, детским музыкальным школам и школам искусств, спортивным школам, колледжам и университетам. 

 В 2025 году планируют привести в порядок автомобильные и пешеходные пути к 45 учреждениям.

«Важно, чтобы все дороги к соцучреждениям были в ближайшее время отремонтированы. Мы намерены наращивать темпы ремонта детских социальных учреждений Самары, но комфорт, определенно, не должен заканчиваться стенами школы, детского садика или спортшколы. Не менее важно и то, насколько удобна и безопасна дорога к нашим социальным учреждениям для детей. Пусть это короткие по протяжённости участки дорог, но удобство и безопасность после их асфальтировки оценит абсолютное большинство жителей, поскольку работа ведётся по всему городу, а посещают учреждения соцсферы ежедневно десятки тысяч дзержинцев всех возрастов. К сожалению, не все проезды позволяют обустроить тротуар, поэтому для водителей установим дорожные знаки с напоминанием об ограничении скорости в жилой зоне»,
 - отметил глава города Самара Иван Носков. 

В рамках ремонтных работ предусмотрена асфальтировка проезжих частей и тротуаров, выравнивание уровня, а также установка бордюрного камня там, где это необходимо.

 

Теги: В центре внимания

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Выпускники «Школы мэров» получили дипломы об окончании обучения
06 июня 2025, 09:47
Выпускники «Школы мэров» получили дипломы об окончании обучения
Самарскую область представляли замглавы г.о. Самара Данил Морозов и глава Кинеля Вячеслав Тимошенко.  Общество
112
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
06 июня 2025, 09:09
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
Это один из важнейших праздников в исламе, который несет в мир веру, добро и милосердие. Общество
118
Самарская область – один из передовых регионов в России по развитию отрасли беспилотной авиации.
05 июня 2025, 17:31
В Самарской области дали старт работе Ассоциации производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем
Самарская область – один из передовых регионов в России по развитию отрасли беспилотной авиации. Экономика
721

В центре внимания
В Самаре стартовала программа асфальтировки проездов к социальным объектам
6 июня 2025  11:02
В Самаре стартовала программа асфальтировки проездов к социальным объектам
87
Выпускники «Школы мэров» получили дипломы об окончании обучения
6 июня 2025  09:47
Выпускники «Школы мэров» получили дипломы об окончании обучения
109
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
6 июня 2025  09:09
Вячеслав Федорищев поздравил мусульман Самарской области с праздником Курбан-байрам
116
Самарская область – один из передовых регионов в России по развитию отрасли беспилотной авиации.
5 июня 2025  17:31
В Самарской области дали старт работе Ассоциации производителей и разработчиков беспилотных авиационных систем
718
5 июня в Тольятти стартовал Кадровый форум беспилотных авиационных систем 2025, организованный АНО «Университет 2035» совместно с Правительством Самарской области и изданием «Ведомости».
5 июня 2025  15:21
В Самарской области обсудили настоящее и будущее российских «беспилотных» специалистов
380
Весь список