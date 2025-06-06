В Самаре стартовала программа асфальтировки проездов к социальным объектам

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С 1 июня по поручению главы города Самара Ивана Носкова стартовала программа ремонта подъездных путей и тротуаров к объектам соцсферы – школам, детским музыкальным школам и школам искусств, спортивным школам, колледжам и университетам.

В 2025 году планируют привести в порядок автомобильные и пешеходные пути к 45 учреждениям.

«Важно, чтобы все дороги к соцучреждениям были в ближайшее время отремонтированы. Мы намерены наращивать темпы ремонта детских социальных учреждений Самары, но комфорт, определенно, не должен заканчиваться стенами школы, детского садика или спортшколы. Не менее важно и то, насколько удобна и безопасна дорога к нашим социальным учреждениям для детей. Пусть это короткие по протяжённости участки дорог, но удобство и безопасность после их асфальтировки оценит абсолютное большинство жителей, поскольку работа ведётся по всему городу, а посещают учреждения соцсферы ежедневно десятки тысяч дзержинцев всех возрастов. К сожалению, не все проезды позволяют обустроить тротуар, поэтому для водителей установим дорожные знаки с напоминанием об ограничении скорости в жилой зоне»,

- отметил глава города Самара Иван Носков.

В рамках ремонтных работ предусмотрена асфальтировка проезжих частей и тротуаров, выравнивание уровня, а также установка бордюрного камня там, где это необходимо.