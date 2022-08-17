В Самаре стартовала приемка дорог, обновленных на средства нацпроекта «БКД»

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Работы по муниципальному контракту на ремонт улицы Ивана Булкина в текущем году подходят к завершению. Участок в границах улицы Гагарина и проспекта Карла Маркса ремонтировали методом больших «карт» – в границах красных линий проезжей части на средства национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Сегодня, 17 августа специалисты курирующего ведомства совместно с региональным координатором партийного проекта «Безопасные дороги» ВПП «Единая Россия» по Самарской области Алексеем Степановым произвели приемку отремонтированного участка. Кураторы объекта с помощью спецприборов – курвиметра, рейки и нивелира определили геометрические параметры дороги и произвели физические замеры, в том числе толщины уложенного слоя.

Работы по муниципальному контракту на ремонт улицы Ивана Булкина в текущем году подходят к завершению. Участок в границах улицы Гагарина и проспекта Карла Маркса ремонтировали методом больших «карт» – в границах красных линий проезжей части. Общая площадь обновленной дороги составила порядка 15 тысяч кв.м.





Фото: администрация Самары